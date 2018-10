Tracy Chapman demanda a Nicki Minaj por plagio de letras y melodías

LEA TAMBIÉN

Tracy Chapman demandó a la rapera Nicki Minaj por supuestamente copiar letras y melodías de la cantante de folk sin su autorización.

El álbum de la trinitaria Minaj 'Queen' fue lanzado en agosto sin la canción Sorry, que Chapman asegura fue parcialmente tomada de su hit de 1988 Baby Can I Hold You.



Chapman dijo en una demanda introducida el lunes 22 de octubre del 2018 que Minaj y sus agentes hicieron “varios pedidos” a partir de junio de 2018 para licenciar la canción, luego de que Sorry ya había sido grabada.



Y aunque Chapman “repetidamente” rechazó dichos pedidos, Minaj -cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj- entregó una copia de la canción a la popular estación de radio de Nueva York HOT 97.



Aston George Taylor Jr, conocido como Funkmaster Flex, mostró adelantos del tema en sus redes sociales, la colocó en la radio y “posiblemente en otros medios”, indicó la demanda.



Minaj hasta ahora no respondió el recurso, para lo que tiene 21 días.



En un tuit en julio que luego borró, Minaj escribió que una canción en 'Queen' presenta a uno de “los mejores raperos de todos los tiempos”, pero que no tenía idea de similitudes con algún tema de “la leyenda #TracyChapman”. También pidió la opinión de los fans.



La demanda de Chapman, que mantiene un perfil bajo alejada de los medios y las redes sociales, hizo referencia a ese tuit.



“Esta acción es necesaria para reparar la negligencia de Maraj y la violación intencional de los derechos de Chapman bajo la Ley de Derechos de Autor, y para asegurar que su mala conducta no se repita”, dice la demanda.



“Maraj injustamente privó a Chapman del derecho y la oportunidad de decidir si permite el uso de la composición y, si es así, en qué condiciones”, siguió.



Baby Can I Hold You apareció en el álbum debut de Chapman y recibió numerosos elogios, incluyendo su premio Grammy en 1989 como mejor álbum de folk contemporáneo y una nominación al álbum del año.

Chapman dijo que la letra y la melodía fueron copiadas en cerca de la mitad de Sorry, y eran “fácilmente reconocibles e identificables” como las suyas.