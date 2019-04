Hombres rescatan a perro que hallaron nadando a 217 kilómetros de la costa

LEA TAMBIÉN

Trabajadores de una plataforma petrolífera hallaron a un perro café nadando en el Golfo de Tailandia. La escena puede parecer normal, salvo que el can estaba a más de 200 kilómetros de la costa. Sin entender cómo sucedieron los hechos, los hombres no dudaron e hicieron todo lo que pudieron para poner a salvo al can.

De acuerdo con información difundida por CNN, el perro fue hallado pataleando cerca de una torre de perforación. Tenía frío y temblaba, parecía desconcertado. Al ver la escena, los trabajadores extendieron un palo para ayudar al perro a acercarse a la plataforma, pero las olas impedían que el can pueda llegar a él.



Vitisak Payalaw, quien presenció la escena, dijo que pensó "que si no hacíamos algo pronto no podría ayudarlo". Todo se volvió más dramático, según su relato, porque el can miraba silenciosamente a los trabajadores. "Sus ojos se veían muy tristes. Nos miraba como si quisiera decir, por favor ayúdenme", contó.



Entonces, para salvar al perro, los trabajadores decidieron atraparlo con una soga y así elevarlo hasta la plataforma. Lo lograron. Ya con el can a salvo, le dieron un baño, agua fresca y una bebida de electrolitos para ayudarlo en su recuperación. Lo llamaron Boonrod, que significa sobreviviente.

El can estaba agotado y luego de su rescate no podía mantenerse en pie. Foto: Facebook/ Vitisak Payalaw.



Boonrod estaba exhausto, así lo denotaba su rostro. "No se movía", dijo Paylaw. "Estaba temblando y no podía mantenerse en pie, tenía que estar sentado todo el tiempo". Ya a salvo, los trabajadores determinaron que se trataba de un perro de raza askal, originaria de Filipinas.



En tierra firme, la organización Watchdog Thailand se hizo cargo de Boonrod y lo transfirió a un hospital veterinario en la provincia tailandesa de Songkhla. Según información difundida en una página no oficial del refugio animal.

Boonrod junto a los trabajadores de la plataforma petrolífera que lo rescataron. Foto: Facebook/ Vitisak Payalaw.



En su página de Facebook, Paylaw contó que el perro recibirá un hogar temporal en el refugio hasta que recupere su fuerza. Si nadie lo reclama el trabajador que le salvó la vida será su adoptante.