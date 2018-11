Trabajadores de Google protestan contra sexismo

LEA TAMBIÉN

Miles de empleados de Google dejaron hoy, jueves 1 de noviembre del 2018, sus puestos de trabajo para protestar por cómo está manejando la empresa las acusaciones de sexismo y demandar paridad de género.

Con el hashtag #GoogleWalkout, los trabajadores salieron en horas de la mañana de sus oficinas a modo de protesta en las sedes de Tokio y Singapur. A ellos se sumaron luego trabajadores en Europa y Nueva York, así como también en Mountain View, California.



En las redes sociales se compartieron fotografías donde se veía a multitudes reunidas frente a las oficinas de la compañía en Dublín, Zúrich, Londres, Nueva York y Mountain View, entre otros.



La protesta fue propiciada por información publicada por el diario The New York Times"en la que se indica que Google tuvo una política de protección con destacados ejecutivos a los que se les acusó de acoso o agresión sexual.



El presidente de Google, Sundar Pichai, se pronunció al respecto la semana pasada y aseguró que la empresa ha iniciado una política dura con los comportamientos incorrectos y en los últimos dos años ha despedido a 48 empleados por acoso sexual.



En un memorándum enviado el martes a los empleados y reproducido por la web de noticias Axios y el canal CNBC, Pichai reconoció que las disculpas que ofreció la compañía la semana pasada en un encuentro con los trabajadores "no fueron suficientes".



Un artículo del New York Times informó que la empresa de Silicon Valley había protegido a algunos gerentes pese a las acusaciones. Por ejemplo, el creador de Android, Andy Rubin, a quien echaron en 2014 pero le siguieron pagando un paquete de salida de 90 millones de dólares. Pichai también aclaró que el gigante de Internet no otorgó compensaciones de salida a ninguna de esas 48 personas.