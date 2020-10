Trabajadores de la Fundación Teatro Sucre reclaman por la crisis de la institución y del sector cultural

LEA TAMBIÉN

Desde las 10:00 de este martes 6 de octubre del 2020, los trabajadores que son parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre se reunirán en la Plaza Grande, Centro Histórico de Quito, para realizar una activación musical. A través de esta actividad, reclamarán a las autoridades municipales por la ausencia de respuestas sobre el retraso, de varios meses, en la transferencia de recursos asignados y sobre crisis que vive el sector.

En el documento titulado ¿Qué pasa con la Fundación Teatro Nacional Sucre?, que circula en redes sociales, los trabajadores de la Fundación señalan que la producción cultural de la institución corre el riesgo de parar sus actividades, por la falta de atención de las autoridades corresponsables de su funcionamiento.



“El silencio y abandono impiden el digno trabajo de más de 125 artistas, músicos profesionales al servicio de la comunidad, y de todo el equipo de profesionales, técnicos, tramoyas, sonidistas, productores, realizadores audiovisuales, comunicadores, diseñadores y administrativos, que acompañan y hacen posible la realización de las actividades culturales”.



Los 125 músicos a los que hacen referencia son los que forman parte de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro Mixto Ciudad de Quito, el Ensamble de Guitarras de Quito, la Escuela Lírica, el Grupo Yavirac, el Coro Infantil y el Coro Juvenil.



La crisis de la institución incluye -según este documento- la cancelación de contratos a más de 250 artistas ecuatorianos que iban a ser parte de los festivales emblemáticos, como la Fiesta Escénica de Quito, el Festival Internacional de Música Sacra y el Ecuador Jazz.



La Secretaria de Cultura del Municipio respondió a estos reclamos, a través de un comunicado oficial. En el documento que apareció en la cuenta de Twitter de la institución se hace un recuento de cómo la crisis económica ha afectado a todos los espacios de la Red Metropolitana de Cultura de Quito, incluyendo a la Fundación Teatro Nacional Sucre.



En el comunicado también se aclara que la Fundación es un ente privado sin fines de lucro, cuya administración es descentralizada y opera a través de convenios interinstitucionales y que, además recibe desembolsos del cabildo quiteño para su funcionamiento.



En la parte final del documento se señala que la Secretaría se solidariza con el sector cultural y ratifica su compromiso de buscar soluciones, revisar las condiciones de los acuerdos y convenios vigentes y analizar potenciales fechas de pago y desembolsos, “que al momento no pueden ser concretados por la falta de asignación de recursos desde el gobierno central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.



Fredy Moreno, Director Artístico Ejecutivo de la Fundación Teatro Sucre, conversó con este Diario y señaló que “si el presupuesto municipal no llega, la Fundación corre el riesgo de desaparecer. Entendemos la situación económica que vive el país, pero en este momento es impensable que sea autosustentable. Si el propósito del Alcalde es ese habría que hacer una reestructuración orgánica. Lo que queremos es que el Municipio responda por la asignación de este año”.



Según Moreno, este año la asignación del Municipio llegó al 83% del presupuesto total de la Fundación. El presupuesto inicial para el 2020 fue de USD 4 000 000, monto que tuvo un recorte de cerca de USD 750 000. Hasta la fecha la Fundación -dice Moreno- ha recibido solo USD 1 400 000.