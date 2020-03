La toxicidad del petróleo se muestra con un artículo gráfico

LEA TAMBIÉN

La calle de tierra está cubierta de un material oscuro y espeso, para que el polvo no se levante. Los niños caminan con los zapatos en las manos, a veces sobre el oleoducto, para evitar la suciedad y llegar a la escuela limpios. Esta es una de las imágenes que más impacta de ‘Herencia Tóxica’, que podrá visitarse en la Asociación Humboldt en marzo.

Esta exposición es el resultado del trabajo conjunto de la antropóloga Amelia Fiske y el ilustrador Jonas Fischer. Juntos crearon el artículo gráfico que le da el nombre a la exposición y que se exhibe en formato ampliado.



Fiske investigó, entre el 2011 y el 2013, el daño no cuantificable causado por la extracción de petróleo en Sucumbíos y Orellana. “Creo que es importante entender y representar los diferentes registros de daño. Por ejemplo, te cuentan historias de cómo perdieron un hijo que murió después de bañarse en un río contaminado. Esta muerte no fue documentada o, si lo fue, el derrame no fue apuntado como la causa de la muerte”, dice Fiske.



La investigadora publicó varios artículos en revistas especializadas, sin embargo, quería llegar a un público más amplio. Hace tres años conoció a Fischer, en Kiel, Alemania, donde ambos residen. El artista gráfico ya tenía experiencia ilustrando conocimiento científico. Tras una reunión acordaron crear un historieta basada en las publicaciones de Fiske.



La elaboración del artículo gráfico tomó más de un año. “La parte principal del trabajo fue realizada en un semestre, en la escuela de arte. Después de eso tuvimos muchas cosas pequeñas que queríamos cambiar. Hicimos una versión en español”, relata Fischer.



La exposición se inauguró el 27 de febrero del 2020. Durante el fin de semana, los autores dirigieron un taller sobre el uso de cómics en la educación y en el activismo en la organización Amisacho, en Lago Agrio. También tenían planificado ir a un ‘toxic tour’, para que Fischer conozca de cerca los daños provocados por la industria petrolera.

El siguiente proyecto de Fiske y Fischer es hacer un libro completo sobre estas historias. La editorial de la Universidad de Toronto está interesada en publicarlo.