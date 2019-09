Toronto también elogia a Phoenix y su interpretación en 'Joker'

LEA TAMBIÉN

Joaquin Phoenix dijo que su papel en 'Joker', aclamado por la crítica, fue “una de las mejores experiencias” de su carrera, cuando la oscura y ambiciosa adaptación del personaje de historieta desató el furor el lunes 9 de septimebre de 2019 en el festival de cine de Toronto.

Tras un paso triunfal por Venecia, donde el sábado 7 de septiembre de 2019 se alzó con el prestigioso León de Oro a mejor película, el estreno de 'Joker' celebró su gala a sala repleta en uno de los más importantes festivales de cine de América del Norte.



“Parecía ilimitado, respecto a cómo se podía interpretar el personaje y qué se podía hacer con él; no parecía haber ninguna regla”, dijo Phoenix sobre la experiencia de encarnar al malvado súper villano.



La película, y la actuación de Phoenix, ya han comenzado a generar predicciones de Oscar y polémica a partes iguales.



Actores como Jack Nicholson y el australiano Heath Ledger habían interpretado con buenos resultados al tradicional archienemigo de Batman, pero la actuación de la estrella de 'Gladiador' es posiblemente la más radical hasta el momento.



Ha sido calificada de “sensacional” y “desconcertante” por algunos críticos, pero otros han opinado que su descripción de la enfermedad mental y la violencia podría resultar “incendiaria”.



“Había algo que me atraía hacia él, y simplemente evolucionó mientras trabajábamos juntos”, dijo Phoenix a los asistentes a la gala en una conversación sobre el filme en la que estuvo acompañado por su director, Todd Phillips.



“Empezó a convertirse en algo más de lo que podría haber anticipado y fue una de las mejores experiencias de mi carrera”.

“En deuda”



Phoenix también quiso homenajear a su hermano fallecido, River Phoenix, contando en una gala aparte de entrega de premios del festival cómo River le había hecho ver 'Raging Bull' de Robert De Niro cuando era un adolescente y le dijo que él, Joaquin, iba a ser actor.



“No me preguntó, me dijo. Y estoy en deuda con él por eso porque actuar me ha dado una vida increíble”, dijo.



River Phoenix, que inicialmente eclipsó a su hermano menor e interpretó al joven Indiana Jones en 'Indiana Jones y la última cruzada', murió a los 23 años de una sobredosis de drogas, un desgraciado episodio que acabó con una grabación vendida a los medios, en la que se escucha la desesperada llamada de Joaquín solicitando una ambulancia.



Joaquin Phoenix estuvo acompañado más tarde en la alfombra roja de 'Joker' por su coprotagonista, De Niro.



La película se ambienta en la década de 1970 a modo de guiño a los inquietantes estudios de personajes cinematográficos de la época, como el 'Taxi Driver' de De Niro y 'El rey de la comedia'.



De Niro dijo que “entendió todas las conexiones” pero que, en realidad, había participado en el proyecto por el director.



Phillips era previamente conocido por la trilogía de comedias 'Hangover ” ('¿Qué pasó ayer?' o 'Resacón en Las Vegas') , así como por 'Road Trip'.

“Nunca he sido fanático de las personas que encasillan y odio cuando me han hecho esto, como: '¿Cómo el chico de The Hangover puede hacer esto?'”, lamentó en la discusión.