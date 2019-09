¿El exprimer ministro de Reino Unido Tony Blair llamó ‘cobardes’ a los ciudadanos mexicanos?

LEA TAMBIÉN

“¡La lucha por la libertad no es pacífica, es una lucha! Los mexicanos no entienden, son cobardes y, se hacen los valientes e intentan reclamar derechos en países vecinos!”. Ese fue el mensaje presuntamente emitido por el exprimer ministro de Reino Unido, Tony Blair, el 22 de julio en una entrevista con la cadena de noticias BBC Mundo.

El comentario encendió la indignación de miles de ciudadanos mexicanos cuando fue replicado por varios medios locales como El Sol de México, el Heraldo de México, La Posta de México, entre otros. Sin embargo, otros portales desmintieron la veracidad del mensaje ¿realmente lo dijo Tony Blair?



Además de ‘cuestionar’ la falta de valentía del pueblo mexicano, medios locales publicaron desde el 28 de julio que Blair también se pronunció en contra de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Llamaron a los demonios y ahora les será difícil deshacerse de ellos”, citaron los portales. Varias personalidades políticas de la esfera política de la nación se pronunciaron.

Tony Blair no criticó a AMLO y los mexicanos; aquí las pruebas https://t.co/btjsBiPxOo — Julio Pilotzi (@juliopilotzi) 30 de julio de 2019

Uno de ellos fue el exsenador mexicano Javier Lozano Alarcón, quien forma parte de la oposición contra el gobierno de López Obrador. “Lean nada más lo que opina el exprimer ministro del Reino Unido. No se aceleren. Reflexionen”, dijo el político el 29 de julio.



La entrevista en la que supuestamente Blair criticó a la ciudadanía y al gobierno de México fue difundida por la BBC. Durante seis minutos, el diálogo transita en temas de coyuntura en el contexto político del Reino Unido como el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el partido laborista y el antisemitismo. Pero no hubo pregunta alguna sobre la política mexicana y tampoco se le consultó su opinión sobre el pueblo azteca. La supuesta ‘crítica’ era -en efecto- un ‘fake news’.

Video: YouTube, cuenta: BBC Mundo

Es cierto que Tony Blair es un personaje activo en la política internacional, sobre todo, cuando se trata de marcar su postura sobre la importancia de tener alianzas poderosas entre naciones.

En noviembre del 2018, Blair visitó México e instó a los empresarios a ser más “activos” y “propositivos” en temas políticos con el gobierno, según reportó EFE. Sobre la influencia del gobierno de AMLO en el campo económico de la nación, Blair afirmó: “Hay mucho que el gobierno puede hacer que incidirá en sus negocios si ustedes no tienen voz”. Lo dijo en en el Encuentro Empresarial 2018, que se desarrolló en Ciudad de México Esa fue una de las últimas declaraciones que el político dio a medios locales.

Pero si Blair no lo dijo ¿de dónde salió la publicación? La respuesta está en las redes sociales. Las supuestas declaraciones de Blair salieron de varias publicaciones virales que tienen vigencia de años y que -además- no pertenecen al político. Entre el 2016 y el 2018, usuarios en Twitter y Facebook compartieron textualmente la frase “¡La lucha por la libertad no es pacífica, es una lucha! Los mexicanos no entienden, son cobardes y, se hacen los valientes e intentan reclamar derechos en países vecinos!”. Sin embargo, las palabras fueron usadas en contra de los ciudadanos venezolanos.

Tony Blair en declaraciones a la BBC sostuvo que cada país tiene el Gobierno que se merece y que los venezolanos no han sabido luchar como los egipcios, tunecinos y libios y que, según el, somos demasiado cómodos y conformistas y no sabemos luchar por nuestra libertad. Triste — Emilio Figueredo (@efigueredop) 28 de agosto de 2018



La cuenta de Facebook Ecuador Eterno publicó una carta en junio del 2019 con las falsas declaraciones de Blair. En un texto de largo aliento, lanzó un mensaje xenófobo en contra de los migrantes venezolanos argumentando que las palabras venían de Blair. La publicación fue compartida más de 1 200 veces. El usuario Lalo Porras Ortiz también compartió la supuesta entrevista el 28 de julio en contra del pueblo mexicano.



Medios con alta credibilidad en México como Animal Político -especializado en la cobertura de crimen organizado y desaparecidos- informaron a la ciudadanía que se trataba de una ‘fake news’. Tras la aclaración, el senador Javier Lozano asumió su error al haber compartido antes la noticia. “Yo fui uno de los que se fue con la #FakeNews. Lo lamento”, dijo en Twitter el 30 de julio.

Pertinente aclaración. Yo fui uno de los que se fue con la #FakeNews. Lo lamento. https://t.co/jKCG4qmK0x — Javier Lozano A (@JLozanoA) 30 de julio de 2019

El periódico El Sol de México, uno de los portales que difundió la noticia falsa, también emitió una rectificación. "En una versión anterior El Sol de México dio por verdaderas estas declaraciones, sin embargo, al reunir los elementos necesarios corregimos y confirmamos que se trata de una 'fake news'", publicó.

Los efectos de las ‘fake news’ en redes sociales se propagan en México. Se trata de información sin fundamento, pero su impacto puede devenir en violencia, como el linchamiento y asesinato de dos hombres en Puebla, México, el 31 de agosto del 2018, luego de que una mujer difundiera un falso rumor de que se dedicaban al secuestro de niños.