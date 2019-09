Tom Welling volverá a interpretar al Superman de ‘Smallville’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor de ‘Smallville’, Tom Welling, vuelve a interpretar a Superman. Lo hará en un crossover, que es el cruce de historias y personajes, de las series de la cadena de televisión estadounidense The CW, ‘Crisis on Infinite Earths’ (Crisis en Tierras Infinitas).

Welling dará vida nuevamente a Clark Kent, según publica este jueves 19 de septiembre del 2019 el portal especializado Deadline. De esta manera, el intérprete se une a otros dos actores que también harán de Superman, Tyler Hoechlin y Brandon Routh.



En ‘Crisis on Infinite Earths’, Welling regresará al papel que hizo durante ocho años y contará qué ocurrió con el Superman de Smallville luego de 10 años que finalizara la serie. El crossover reunirá a todos los personajes de DC comics que aparecieron en televisión y que estuvieron basados en los 12 números de la historieta publicada en 1980.



El crossover empezará con ‘Supergirl’ el próximo 8 de diciembre del 2019, ‘Batwoman’ le seguirá el 9 de diciembre y ‘The Flash’, el martes 10 de diciembre. Mientras que el 14 de enero de 2020 será el turno de ‘Arrow’ y concluirá con ‘Legends of Tomorrow’, señala Entertainment Weekly.

Al finalizar ‘Smallville’, Welling tuvo algunas apariciones en otras producciones audiovisuales como ‘Parkland’, ‘Draft Day’ y la más reciente en la serie ‘Lucifer’ que se transmite por la plataforma de streaming, Netflix.