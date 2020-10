Tom Holland promete no hacer spoilers de 'Spider Man 3': 'He aprendido de mi error'

LEA TAMBIÉN

Tom Holland se ha ganado fama no solo de ser el mejor Spider Man del cine, sino también de ser el 'spoileador' oficial del Universo Cinematográfico Marvel. El intérprete ya tiene en sus manos el guion de 'Spider-Man 3', y esta vez ha prometido que no filtrará ningún detalle sobre la trama.

Holland ya está en Atlanta para filmar la tercera entrega de la franquicia. "Me han dado un iPad y en ese iPad hay un guion. Es el guion de Spider-Man 3, así que estoy a punto de descubrir qué voy a hacer durante los próximos cinco meses. No les voy a contar nada, he aprendido de mi error. Voy a leerlo ahora, estoy ansioso", desveló a través de Instagram.



Ha habido varias ocasiones en las que el actor reveló por accidente algunos detalles narrativos. La primera vez fue cuando habló sobre la escena del lago en 'Spider-Man: Homecoming'.



También adelantó el final de 'Vengadores: Infinity War' cuando, durante la promoción del filme, entró en un teatro al grito de: '¡Estoy vivo!". Él fue el responsable de revelar el título de la segunda parte, cuando mostró en Instagram una imagen en la que se podía leer 'Spiderman: Lejos de casa'.



Jon Watts dirigirá la tercera entrega de la saga, que por el momento no tiene título. La producción también contará con Zendaya como MJ, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Marisa Tomei como May Parker, Jamie Foxx como el villano Electro, Jacob Batalon como Ned Leed y Tony Revolori como Flash Thompson. Está previsto que la nueva película llegue a los cines el 17 diciembre de 2021.