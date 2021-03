Tom Holland publicó una de las fotos más sexis de su cambio corporal

Tom Holland lleva tiempo entrenando para volver a interpretar a Spider-Man en la película ‘No Way Home’. El actor británico se siente orgulloso con los resultados y no resistió la tentación de compartir una foto sin camisa en sus redes sociales para sus fans.

Para caracterizar al personaje que interpretó en ‘Cherry’, Holland bajó considerablemente de peso. En la cinta interpreta a un soldado que cae en un espiral de acciones autodestructivas tras volver de la guerra de Irak con síndrome de estrés postraumático no diagnosticado.



Tras concluir este trabajo, el actor se reincorporó al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para retomar su papel como Spider-Man. Para volver a vestir las ajustadas mallas del traje arácnido, el actor inició un proceso de acondicionamiento con el entrenador de celebridades Duffy Gaver.



El actor Tom Holland posa junto al entrenador de celebridades Duffy Gaver en una fotografía publciada en Instagram. Foto: captura Instagram

"Nunca publico cosas como esta, pero es nuestro último día, así que a la mierda. Gracias Duffy Gaver por hacer que todo en este trabajo sea mejor. Te quiero amigo", escribió el actor de 24 años junto a una fotografía publicada en las historias de Instagram, en la que aparece en shorts y sin camisa mostrando su esculpido cuerpo y posando junto a su entrenador.



Holland se unió al UCM y protagonizó la primera película de Spider-Man en solitario en 2017, con ‘Spider-Man: Homecoming’. La secuela llegó en 2019, con ‘Spider-Man: Far From Home’. El título de la cinta que completa la trilogía se reveló apenas en febrero de este año como ‘No Way Home’, cuyo estreno, de momento, está previsto para finales este año.



El actor compartió la foto del cuerpo que lucirá en la tercera entrega de ‘Spider-Man’ luego de haber terminado el rodaje de esta cinta. Después de eso, el actor anticipó, en una entrevista a US Today Entertainment, que quería tomarse “un descanso” y disfrutar un poco de su tiempo libre en casa y en algunas actividades recreativas.