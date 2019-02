Tlaxiaco, el pueblo que cambió de fama con la nominación de Yalitza Aparicio a los premios Oscar

LEA TAMBIÉN

El pueblo de Asunción Tlaxiaco, en la región Mixteca del estado mexicano de Oaxaca, era famoso por la violencia política y social aunque hoy todos voltean a la casa de Yalitza Aparicio, la protagonista de la cinta 'Roma' y nominada a Mejor actriz de los premios Oscar.

Antes de las nominaciones a los Oscar anunciadas el 22 de enero del 2019, Tlaxiaco cobró notoriedad el primer día del 2019 por el asesinato del alcalde Alejandro Aparicio y de su síndico Perfecto Hernández, una hora después de jurar el cargo ganado en los comicios locales.



El panorama de la población tomó un tono más amable con la nominación al premio Oscar a Mejor actriz de Yalitza Aparicio, nacida hace 25 años en Tlaxiaco y quien desde hace 15 años, vive en el Barrio de San Pedro.



El pueblo de Asunción Tlaxiaco está en la región norte de Oaxaca, camino de estados como Puebla y Veracruz, y sus 100 000 habitantes se dedican principalmente al comercio y al cultivo de maíz, fríjol y trigo

La casa de Yalitza está muy lejos de parecer una residencias de Hollywood, si se piensa en el encanto especial y el oropel de las grandes estrellas cinematográficas, tiene paredes de madera y lámina con piso de tierra.



Un camino de polvo y piedras, ambientado por los animales de granja, permite acceder a la casa de Yalitza, maestra normalista con cursos de artes plásticas en la casa de cultura de la localidad que se dedicaba a elaborar piñatas con su hermana.

Tal vez, su único contacto con el espectáculo es una antena de televisión de paga, porque en San Pedro hay señal de telefonía celular pero no alambrado telefónico o antenas de Internet para acceder al 'streaming'.



Por declaraciones de la actriz, su familia ha decidido permanecer alejada de la prensa, pero vecinos como Gustavo Valentín Osorio comentan con orgullo ser testigos presenciales de la vida de Yalitza antes de la fama, cómo es y la alegría que les da que está a punto de recibir un premio internacional.



Gustavo dice que él le vendió el terreno a la familia Aparicio para que se establecieran en Tlaxiaco, donde la vida sigue entre la pobreza de sus habitantes que se dedican principalmente al campo.



A diferencia del éxito de Yalitza, el futuro para este pueblo no es optimista, principalmente para las mujeres, como lo cuenta María del Carmen Ortiz Silva, quien vive con su esposo y su hija de un año de edad, a unos 10 metros de la casa de Yalitza.

Ser mujer en esta región de Oaxaca, es dedicarse al trabajo duro y estar muy lejos de los servicios de salud, cuenta con su hija en brazos a la que tiene que llevar médicos particulares a pesar de que en Tlaxiaco, hay clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y centro de salud del Gobierno estatal.



A pesar de las injusticias sociales, Ortiz está contenta por Yalitza, no solo por su fama sino porque dice, se atrevió a salir de un ambiente donde la mujer está destinada al trabajo rudo del campo y a las ataduras del hogar.



Y ese es el mejor triunfo de Yalitza, haber triunfado en un estado donde la población indígena está rezagada o forma parte de los grupos vulnerables por tradición.



En la víspera de la entrega de los premios Oscar en Tlaxiaco hay optimismo con Yalitza a pesar de que muchos no han visto Roma, cuya versión pirata se vende en 20 pesos (USD 1) en los puestos callejeros de este municipio de la región