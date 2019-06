Tiziano Ferro regresa con Buena (Mala) Suerte, su nueva producción musical

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tiziano Ferro publica su nuevo single, Buona (Cattiva) Sorte, titulado Buena (Mala) Suerte en la versión en castellano que ya está disponible en plataformas de streaming.

Producido por el ganador del Grammy Timbaland, es el primer track del nuevo album Accetto Miracoli que se editará el 22 de noviembre bajo el sello de Virgin Records (Universal Music).



La canción representa la perfecta cohesion entre la composición de Ferro y el toque de producción de Timbaland, que abre al italiano a nuevos derroteros sonorores.



"Buona (Cattiva) Sorte representa un renacimiento para mí. Es una canción sobre el futuro y que se dirige al futuro, sin cerrar la puerta a lo que ha sido. Es un adelanto del álbum, marca el comienzo de una nueva era para mí. Un álbum fresco, enérgico y honesto, nacido de la necesidad de entregarme a nuevas experiencias", explica Tiziano.

​

Video: Youtube Cuenta: Tiziano Ferro Channel



Las canciones de su nuevo disco son Accetto Miracoli, Vai ad amarti, Amici per errore, Seconda pelle, Balla per me, In mezzo a questo inverno, Come farebbe un uomo, Un Uomo Pop, Il destino di chi visse per amare, Casa a Natale, Le 3 parole sono 2 y Buona (Cattiva) Sorte.