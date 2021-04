Burton quiere a Christina Ricci como Morticia en La familia Addams de Netflix

Tim Burton ya está preparando una nueva serie de La Familia Addams, ficción que se centraría en el personaje de Miércoles. A la espera de conocer detalles del reparto, los últimos rumores apuntan a que Christina Ricci, quien encarnó a Miércoles en La familia Addams (1991) y La familia Addams: La tradición continúa (1993), podría volver a la saga.

Según The Illuminerdi, Burton y el equipo de la serie se ha fijado en Ricci para el papel de Morticia, matriarca de la familia. Por el momento no se sabe si Ricci ha negociado para hacerse con el rol.



Además, la publicación señala que Jenna Ortega suena como candidata para dar vida a Miércoles. Aún no se ha confirmado su incorporación al elenco, ya que el artículo también menciona a Bailee Madison como otra de las posibles protagonistas. Aunque el casting está abierto a todas las etnias, The Illuminerdi asegura que hay preferencias por fichar a una actriz latina.



"La serie gira entorno a un misterio intrigante y sobrenatural que muestra los años de Miércoles Addams como estudiante en Nevermore Academy. Miércoles intenta dominar sus habilidades psíquicas, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que vivieron sus padres hace 25 años, todo mientras explora sus nuevas y complicadas relaciones en Nevermore", reza la descripción de la serie, que contará con ocho episodios.



El último trabajo de Burton es Dumbo, adaptación de acción real del clásico de Disney protagonizada por Eva Green, Colin Farrell y Danny DeVito. Además de preparar la serie de Miércoles para Netflix, el realizador está trabajando en Beetlejuice 2, secuela de la película de 1988 encabezada por Michael Keaton.