'¿Dónde está la puerta?', el jocoso video de un albañil que se hizo viral en TikTok

El épico error de un grupo de albañiles en México se pudo ver a través de redes sociales en un video de 18 segundos. La publicación se originó en TikTok, pero el gracioso registro se hizo tan viral que terminó en otras plataformas.

"Maestro, ¿le digo qué se nos olvidó?", dice la persona que graba la situación en la construcción de una casa. El albañil está levantando una pared de ladrillos.



"¿Qué pasó?", responde el hombre. "¿Dónde está la puerta?, nomás dejamos ventana", contesta la otra persona. "Hijo...", con esta frase de asombro del albañil termina el video.



​En Twitter también se replicó la imagen. Y no faltaron quienes compararon la escena con aquel capítulo de 'Drake y Josh' en que los hermanos construyen una casa del árbol, pero se dan cuenta de que no dejaron una puerta y se encuentran atrapados entre las paredes de madera. En el caso del viral, por suerte, el maestro no quedó atrapado dentro.

Video: YouTube, cuenta: Adan Lumbreras