TikTok amplía su cobertura a pesar de las críticas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas por los jóvenes en el mundo. La aplicación permite a los usuarios producir videos musicales cortos, de tres a 15 segundos​,​ y videos un poco más largos, de 30 a 60 segundos.

En los últimos días, la ‘app’ china se ha visto envuelta en un conflicto de la diplomacia tecnológica estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que el gobierno de Donald Trump está considerando seriamente prohibir el uso de aplicaciones de redes sociales de China.



De acuerdo con Pompeo, la gente solo debe descargar la aplicación “si desea que su información privada esté en manos del Partido Comunista chino”. De acuerdo con el gobierno estadounidense, existe la posibilidad de que la administración de Xi Jinping esté utilizando la aplicación china TikTok como medio para vigilar a la población y difundir propaganda entre los usuarios.



Esta aplicación de videos de corta duración es propiedad de la empresa chino-estadounidense ByteDance, con sede en la capital china, Beijing. En los últimos meses, su uso se ha generalizado prácticamente en todo el mundo. Este crecimiento ha captado la atención de algunos políticos estadounidenses, quienes la acusan de ser una amenaza para la seguridad nacional debido a sus lazos con China.



India también ha vetado el uso de TikTok por las preocupaciones que la conocida aplicación despierta en temas de seguridad nacional y privacidad. Este país también prohibió otras 58 aplicaciones chinas, todas ellas consideradas como potenciales herramientas de vigilancia por parte del gobierno del presidente Xi Jinping.



Según Andrés Castro, ingeniero informático, TikTok está alcanzando gran popularidad porque es interactiva y de fácil acceso, por lo que cree que por eso está en la mira de todos. Él considera que no hay motivo para acusar a esta plataforma de utilizar su contenido para transmitirlo al Partido Comunista chino. “TikTok es como cualquier red social que permite la interacción de los usuarios a través de videos, sobre todo de humor”.



Al parecer, a pesar de las acusaciones de Washington, TikTok sigue consolidándose como una herramienta que no solo está orientada a los jóvenes. De hecho, estas semanas anunció el lanzamiento de una plataforma para las pymes. Su sistema está enfocado en potenciar la presencia de las empresas en su sistema. Se trata de TikTok for Business, toda una red de herramientas a disposición de los anunciantes que quieran entrar en contacto con la comunidad de la red social.

Por otro lado, para evitar su prohibición, la empresa ha tratado de desvincularse de China. Es así que todas las operaciones de ByteDance, el conglomerado empresarial que posee TikTok y otros negocios occidentales, han sido trasladadas fuera del país asiático, por ejemplo, a Mountain View, en California, donde la compañía ha implementado un departamento de investigación y desarrollo. Incluso ha nombrado un nuevo CEO, ex director general de Disney, que dirigirá la compañía desde Estados Unidos y será la mano derecha de ByteDance en Occidente.



TikTok ha anunciado además que va a cerrar todas sus operaciones en Hong Kong, para evitar que se le siga vinculando con el gobierno chino. En la actualidad, TikTok opera en China con su versión Douyin.



A pesar de su crecimiento actual (tiene ya más de 800 millones de usuarios y ha sido descargada más de 2 mil millones de veces en el mundo), TikTok no consigue deshacerse de las sospechas de censura. Por ejemplo, la ‘app’ está adaptando sus condiciones de uso para que los datos de los usuarios europeos ya no sean gestionados desde Estados Unidos, sino desde la central de la compañía en el Viejo Continente, ubicada en Dublín, Irlanda, a excepción de los datos de los usuarios de TikTok en Reino Unido que serán gestionados desde Londres.



Andrés Castro indica que una de las mejores características de los sitios de redes sociales es la posibilidad de entrar en contacto con personas de todo el mundo, a través de escenarios virtuales interactivos, como es la naturaleza de Internet. Sin embargo, según Estados Unidos, eso también expone a los cibernautas y a sus sistemas a distintas debilidades de seguridad.