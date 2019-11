Tigrillo víctima de quema de cultivos perdió sus orejas y necesita donaciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un tigrillo lucha por su vida, tras haber sido víctima del fuego en una plantación de caña de azúcar. El animal fue rescatado el pasado jueves 7 de noviembre de 2019 en la parroquia Roberto Astudillo, en el cantón Milagro. Después, fue trasladado hasta las instalaciones de la veterinaria Mansión Mascota, donde continuaba con pronóstico reservado hasta la tarde de este martes 12 de noviembre de 2019.

El tigrillo llegó deshidratado y con su cara, orejas y patas quemadas. Incluso, tenía gusanos en su boca y en las heridas. Estos ya se habían empezado a comer su carne descompuesta. Eliana Molineros, directora de Proyecto Sacha y Mansión Mascota, cuenta que se tardaron entre cuatro y cinco horas en realizar las curaciones cuando el animal llegó al centro.



En ese momento, ellos tuvieron que retirar todo el tejido muerto, hacer una limpieza y realizar exámenes para determinar afectaciones a los órganos internos. Debido a las afectaciones en los pulmones, el animal necesitó 48 horas de oxígeno. Ahora, le realizan nebulizaciones tres veces al día para que sus vías respiratorias se mantengan humectadas y sus bronquios funcionen correctamente.



Molineros cuenta que el animal está avanzando lentamente, pero aún es considerado como un paciente de alto riesgo. Ya ha empezado a comer solo, pero si esto no funciona deberán colocarle una sonda esofágica.



Si se recupera, el fuego ha ocasionado que el tigrillo esté condenado a vivir en cautiverio. Debido a la pérdida de sus orejas, el animal no podrá ser liberado nuevamente. Molineros explica que esta parte del cuerpo es indispensable para que los felinos puedan captar los sonidos para cazar.



Todas estas heridas son producto de la quema en el cultivo de caña de azúcar donde el animal fue hallado. Molineros dice que por la extensión y la agresividad del fuego, los animales generalmente no logran salir y mueren en el lugar. Esta es una práctica común en este tipo de plantaciones.



Durante este año, Proyecto Sacha ha atendido a otros dos tigrillos y a un mapache por las mismas razones. Los tigrillos sufrieron quemaduras en sus patas y en su pelo, pero lograron sobrevivir. El mapache no tuvo la misma suerte y falleció debido a una pulmonía.



Ahora todos los esfuerzos del equipo de especialistas están enfocados en que este tigrillo logre sobrevivir. Por ahora, el costo diario de sus cuidados es de alrededor de USD 300. Molineros pide a las personas la donación de alimentos como huevos, pollo y menudencias. Además, necesitan apósitos Aquacel y Suprasorb P, que no han podido obtenerlos.

Las personas que deseen contribuir pueden comunicarse con Proyecto Sacha a través de su página de Facebook o con la veterinaria Mansión Mascota. El objetivo es evitar que se presenten complicaciones como insuficiencia renal o sepsis por la extensión de las quemaduras.