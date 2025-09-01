Durante una reciente entrevista en Pinky Promise TV, transmitida en la cuenta oficial de Instagram de Los Tigres del Norte, Eduardo Hernández, acordeonista del grupo, narró un accidente que pocos conocen. ¿Qué dijo?

Caída y clavo, la increíble anécdota de Eduardo Hernández en Los Tigres del Norte

Eduardo Hernández contó que -como parte de su rutina sobre el escenario- suele caminar de un lado al otro mientras toca y canta.

En esa ocasión, mientras interpretaba uno de sus temas avanzaba hacia el extremo derecho del escenario cuando se encontró con personas que no deberían haber estado ahí.

“Se me fue el rollo y seguí caminando”, recordó.

El momento del accidente

Al pisar una de las estructuras del escenario que no estaba segura, Hernández cayó de espaldas y un clavo se le enterró en la mano.

A pesar del accidente, nunca soltó el acordeón ni interrumpió la interpretación. “Ah, eso es lo más importante. No dejé de cantar”, aseguró.

Riesgos detrás del escenario

El músico explicó que debajo de los escenarios es común almacenar materiales y objetos debajo de la estructura, lo que aumenta el riesgo del accidente.

Tras caer, Hernández se levantó y continuó tocando, mientras sus compañeros no detuvieron la actuación, asumiendo que simplemente se había retirado temporalmente.

Profesionalismo y compromiso de Los Tigres del Norte

Este episodio se suma a las historias poco conocidas de la banda. Además de sus letras icónicas sobre amor, migración y vida fronteriza, existen momentos reales de esfuerzo y dedicación que raramente llegan a los reflectores.