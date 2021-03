Si ve esto en una tienda o en un taxi huya, hay riesgo decontagiarse

Un científico español, experto en la trasmisión por aerosoles hizo una advertencia cuando se ingresa a locales comerciales o taxis. José Luis Jiménez, docente de la Universidad de Colorado, EE.UU., dijo que cuando hay personas dentro de tiendas o vehículos sin mascarillas la gente debe ponerse en alerta.

Jiménez señaló que quienes no usan mascarilla expiden aerosoles al hablar o estornudar que contaminan el aire. Por lo tanto, si usan la protección solo cuando alguien ingresa no tiene sentido, ni cumple su función porque el aire del lugar ya está viciado y podría contaminar a la persona que acaba de llegar.



El profesor universitario le dijo al Huffington Post que "si esta persona está infectada, está echando virus al aire y solo deja de echarlos o echa menos cuando tú entras, pero ese aire está lleno de virus y si tu tapabocas no es muy bueno entonces te puedes infectar”.



Por lo tanto, la mascarilla es una protección que no se puede usar a discreción cuando la gente se encuentre en lugares públicos o compartidos con personas desconocidas. Esta debe permanecer en el rostro durante todo tiempo mientras se esté fuera de casa y en lugares concurridos o sitio de trabajo.



El especialista indicó que para estar completamente protegidos se podría usar mascarillas elastoméricas, aquellas que tienen silicona para sellar la parte de la piel que cubre y además cuenta con filtros de aire. Pero señaló que son costosas.

Además, es importante recordar que el uso de mascarilla es una de las medidas más usadas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2. A esta se le suman el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente o uso del alcohol gel para desinfectar las manos.