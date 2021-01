El ‘tie dye’ se impone en las prendas

El ‘tie dye’ renació en los hogares durante la cuarentena, pero se fortaleció gracias a que marcas de moda lo abrazaron. El ‘hazlo tú mismo’, los colores y la comodidad de las prendas fueron los ingredientes para que sea una de las tendencias más fuertes del 2021.

Durante el confinamiento, personas de todo el mundo se volcaron a hacer manualidades. Renovar las prendas viejas con tintes textiles o naturales o crear prendas totalmente nuevas fueron algunas de las actividades preferidas.



Decenas de talleres en línea se dictaron al respecto y también aparecieron emprendimientos de venta de kits de ‘tie dye’ o teñido por reserva.



La marca Tie Dye Ando nació así. La pareja de universitarios Daniela Beltrán y Emilio Cevallos empezó a tinturar sus prendas como un pasatiempo. Pronto, sus familiares y amigos les preguntaron acerca del procedimiento. Entonces, decidieron lanzar un negocio.



Buscaron a proveedores, hicieron fotos del proceso y lanzaron una cuenta de Instagram a través de la que venden a todo el Ecuador y Colombia.



El kit básico cuenta con tres tintes textiles que se pueden escoger entre 17 colores, tres envases para mezclar, guantes, ligas para hacer los diseños, instrucciones y una prenda. Las chompas con capucha, las camisetas y las gorras tipo ‘bucket’ son las más pedidas.



El proceso es sencillo y divertido. Tras teñir la prenda, esta debe secarse por 24 horas antes de ser lavada y está lista para usar. El color y el diseño

se quedan fijados.

“El primer día ya tuvimos pedidos. Fue una locura”, cuenta Beltrán. El Día del Niño fue una de las fechas de mayor pico de pedidos, así como Navidad. La popularidad de este producto se mantiene, por lo que los emprendedores están trabajando en nuevas prendas para Carnaval, como un bikini.



Si bien hacerlo en casa tiene un valor emocional adicional, el ‘tie dye’ fue acogido pronto por marcas de moda. Mónica Crespo, diseñadora de la marca Emecé, creó textiles con esta técnica en su taller y en julio del 2020 lanzó la colección ‘Tie Dye Basic’. Esta tenía prendas casuales, como camisetas en diferentes diseños.



La colección fue muy demandada y se terminó pronto. “La gente me seguía pidiendo. Hallé ‘prints’ chéveres, las telas me parecieron cómodas y me fijé hacer una colección playera con opciones ‘lounge wear”, cuenta la creativa sobre el lanzamiento que hizo la semana pasada, llamado Sugar Spice & Everything Nice.



Los conjuntos tienen más acogida entre las adolescentes, pero las prendas sueltas, como las camisetas, también son pedidas por mujeres adultas.



El patrón ‘tie dye’ ha llegado prácticamente a todos los ar­tículos de la vestimenta. Las pijamas no son la excepción. Con este ­tipo de textiles, la marca quiteña Almaluna creó un ‘comfy set’, puede ser usado para dormir y también para ­estar en casa.



Constanza Rivas, una de las creadoras del emprendimiento, cuenta que en los primeros meses de la pandemia fue difícil encontrar proveedores que tengan telas con este acabado. A pesar de eso, hallaron una ­alternativa de calidad y cómoda, características indispensables para Almaluna. La colección ha tenido gran acogida debido a que son prendas ideales ­­para quienes pasan más ­tiempo ­en casa.