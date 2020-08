Video capta a un tiburón de 2,5 metros acercándose a una turista en Bahamas

LEA TAMBIÉN

Pareciera un video común y corriente de unas vacaciones en el Caribe. Cuando la estadounidense Iso Machado se lanzó al agua por un tobogán instalado en un yate en el cual se trasladaban, nunca imaginó lo que pasaría pocos segundos después.

El hecho ocurrió en Bahamas, mientras la mujer residente en Miami se encontraba celebrando su cumpleaños en el yate de un amigo, según relate el tabloide New York Post.



En el clip se observa cómo la mujer cae al agua cristalina e, inmediatamente después, aparece en escena un tiburón negro y de cola larga, que mide alrededor de 2,5 metros.

En un inicio, Machado no se da cuenta y continúa flotando sobre el agua mirando hacia el yate. Pocos segundos después, el tiburón comienza a acercarse a ella.



Mientras más se acerca el tiburón, la mujer lo avista y mantiene la calma. Segundos después, el pez sigue su curso. Por suerte, la situación no se complicó.



"El tiburón se acercó hasta ella y luego siguió su camino. Ella, en cambio, se sintió afortunada de haber podido ver uno desde tan cerca", dijo Kevan Sarota, amigo de Iso y quien grabó el video, al New York Post.