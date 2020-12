Las tías Hilda y Zelda regresan al 'mundo oscuro' de Sabrina

Este 11 de diciembre del 2020, Netflix reveló un nuevo adelanto de lo que será la cuarta y última temporada de 'El mundo oscuro de Sabrina'.

Para sorpresa de los seguidores, en una de las tomas aparecen Hilda y Zelda Spellman, quienes formaron parte de la serie original de los 90, 'Sabrina, la bruja adolescente'.



En el video, que dura menos de un minuto, se ve a Sabrina conociendo a sus "tías", las de la realidad paralela. Sabrina, ¿eres tú?. Ahí estás, ¿dónde estabas? Nos preocupaste, le dice Zelda, quien es interpretada por la actriz Beth Broderick, mientras la tía Hilda (Caroline Rhea) le dice: 'A mí no, solo me preocupa no tener cocteles gratis'.

Video: YoTube, cuenta Netflix Latinoamérica



Para los seguidores de la serie, este es un momento épico, un punto de encuentro entre las dos versiones.



En 'El mundo oscuro de Sabrina', el papel de las tías Hilda y Zelda es interpretado por Lucy Davis y Miranda Otto, respectivamente.



La serie creada por Roberto Aguirre Sacasa llegará a su fin el 31 de diciembre de este 2020 y contará con ocho episodios.



En la nueva versión, Aguirre reinventa el origen y las aventuras de 'Sabrina, la bruja adolescente', como una oscura historia sobre la mayoría de edad con toques de horror, ocultismo y, por supuesto, brujería.