Thunberg acusa a los políticos de irresponsabilidad en la crisis climática

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que lidera un movimiento mundial contra el calentamiento del planeta, señaló hoy, 28 de mayo de 2019, con el dedo a los políticos y les acusó de haber fallado a la sociedad en la crisis climática.

"Es una responsabilidad que la mayoría de vosotros ha fallado en asumir", criticó con un tono tan sereno como severo Thunberg, que denunció que el gran problema a la hora de afrontar el cambio climático es que la gente "no tiene ni idea" de sus consecuencias.



Thunberg participa este martes 28 en Viena en la tercera Austrian World Summit, una iniciativa contra el cambio climático impulsada por el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger.



"Tenemos que cambiar la forma en la que tratamos y hablamos sobre la crisis climática y tenemos que llamarlo por lo que es: una emergencia", sentenció la activista, que hace nueve meses comenzó a faltar a clase cada viernes para reclamar medidas contra esta crisis.



Thunberg recordó que millones de jóvenes se han sumado en todo el mundo a su lucha, pero recordó: "Nosotros, los niños, no somos dirigentes".



Por eso, dirigiéndose a una audiencia donde había líderes políticos, diplomáticos, empresarios, periodistas e incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Thunberg espetó: "La gente os escucha. Por eso tenéis una enorme responsabilidad".



"Y, para ser honestos, es una responsabilidad que la mayoría de vosotros ha fallado en asumir", sentenció.



Thunberg denunció que el cambio climático, al que se refirió como "la mayor crisis que la Humanidad afronta", se ha tratado como cualquier otro asunto.



"Mientras los líderes actuéis como si todo estuviera bien, nosotros, la gente, no entenderemos que estamos en una emergencia", dijo, asegurando que los humanos no están destruyendo la bioesfera por estupidez o maldad, sino por desconocimiento.



Thunberg, además, lanzó una advertencia al decir que hasta ahora "la gente con poder se ha librado de las consecuencias de simplemente no hacer nada para detener el colapso ecológico, de robar nuestro futuro y venderlo a beneficio".



"Pero los jóvenes estamos despertando. Y prometemos que no les dejaremos salir con la suya", aseguró.



Schwarzenegger, por su parte, criticó a quienes crean miedo diciendo que prescindir de los combustibles fósiles destruirá la economía, y recordó que California, pese a tener muy estrictas normas medioambientales, es la quinta economía del planeta.



"Se puede proteger el medio ambiente y la economía", dijo.

El conocido actor acusó a las petroleras y a los fabricantes de automóviles de haber engañado a la población.



También en la dimensión económica, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió establecer impuestos sobre la polución, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles, cambiar la forma en la que se hacen los negocios, se genera energía y se producen los alimentos.

"Necesitamos una economía y una sociedad sin combustibles fósiles", dijo Guterres, que pidió voluntad política para lograrlo.