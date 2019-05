Thunberg moviliza a decenas de miles de jóvenes en Viena por el clima

LEA TAMBIÉN

Decenas de miles de jóvenes austríacos faltaron este viernes 31 de mayo del 2019 al mediodía a clase para exigir en el centro de Viena, junto a la activista sueca Greta Thunberg, medidas drásticas contra el calentamiento del planeta.

"Juntos cambiamos el mundo", exclamó Thunberg tras ser recibida con un clamoroso aplauso por los muchos miles de manifestantes congregados en la céntrica plaza Schwarzenberg, donde tuvo lugar el acto final de la protesta de hoy.



La joven sorprendió con el anuncio de que se tomará un año sabático del instituto para participar en la Conferencia sobre el Clima convocada para septiembre en Nueva York y en la Cumbre Climática COP 25 que se celebrará en Santiago de Chile en diciembre del 2019.

Eso sí, la joven admitió que aún tiene ante sí el "desafío" de ver cómo llegar a Estados Unidos y a Chile, pues "no hay tren que cubra el trayecto sobre el Atlántico y yo no vuelo".

El hecho de que millones de personas en todos los continentes estén saliendo a la calles cada semana para defender el clima "es una clara señal de que algo anda muy mal".



Los políticos "siguen sin escucharnos", denunció la joven "Nos dicen que debemos volver a clase (...) pero nos roban el futuro", dijo, al tiempo que vaticinó que el movimiento FridaysForFuture (Viernes por el Futuro por su traducción al español) seguirá activo también durante las vacaciones de verano en el hemisferio norte.



Dos horas antes del discurso de Thunberg, hacia el mediodía, unas 35 000 personas -según los organizadores- llegados de todas partes del país se habían reunido en la emblemática Plaza de los Héroes (Heldenplatz) para desde allí marchar hacia la plaza Schwarzenberg.



"No hay futuro en un planeta muerto" y "Estamos aquí, y gritamos, porque vosotros habéis dañado la naturaleza", coreaban los jóvenes mientras avanzaban por la avenida del Ring.



Algunos asistieron disfrazados de abejas, osos u unicornios, enarbolando carteles con lemas como "No hay un planeta B" o "Make the climate great again" (Conseguir de vuelta un clima estupendo).



Estudiantes de secundaria austríacos se sumaron hace meses al movimiento iniciado por Thunberg con su "huelga por un clima seguro" de cada viernes, pero nunca había sido tan masivo como hoy.



La presencia de la activista sueca ha movilizado no solo a escolares y estudiantes en Viena, sino también a muchos adultos -profesores, maestros, científicos, artistas y familias.



Entre los oradores de la tribuna en el acto final participaron los activistas del grupo Scientists 4 Future (Científicos para el futuro), que, entre otras exigencias, pidieron medidas contra la extinción de "un millón de especies de animales y plantas".

El movimiento Jóvenes por el clima fue iniciado por Thunberg en agosto de 2018, cuando comenzó a hacer, sola, una huelga cada viernes frente al Parlamento en Estocolmo para exigir a los políticos de su país que actúen contra el cambio climático.

Desde entonces, millones de jóvenes de todo el mundo se han solidarizado con la adolescente, quien se ha convertido así en el rostro más conocido del movimiento internacional por la protección del clima de la Tierra.