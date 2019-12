Greta Thunberg acompañará a jóvenes por el clima en una protesta en Madrid durante la COP25

LEA TAMBIÉN

Jóvenes procedentes de diversos lugares del mundo recorrerán este viernes 6 de diciembre del 2019 las calles de Madrid en una Marcha por el Clima para "plantar cara" a la emergencia climática ante la "inacción de los gobiernos", una protesta que estará arropada por la activista sueca Greta Thunberg.

Thunberg, inspiradora del movimiento juvenil contra el cambio climático Fridays For Future (FFF) que pisó ayer, martes 4 de diciembre, tierra portuguesa tras 21 días de travesía por el Atlántico para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), asistirá a la manifestación que partirá desde la estación de Atocha, en el centro de Madrid, a las 18:00.



Bajo el lema El mundo despertó ante la emergencia climática y coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en la ciudad de Madrid, tras la decisión de Chile de no acogerla debido a sus problemas políticos, la protesta contará con 850 entidades adheridas a un llamamiento, que "espera concentrar a más de 100 000 personas", explicó el portavoz de la Marcha por el Clima y de la Cumbre Social por el Clima, Pablo Chamorro.



Una convocatoria protagonizada por jóvenes



La marcha, a la que también se sumarán otros convocantes como organizaciones ecologistas y sindicatos, finalizará con la lectura de un manifiesto y una serie de discursos, como el de Greta Thunberg o el actor español Javier Bardem, además de la interpretación de algunas canciones por parte de diferentes grupos musicales, como Amaral o Macaco, entre otros.

El portavoz de las negociaciones de la COP25, Javier Andaluz, junto a la portavoz de Fridays For Future en Chile, Ángela Santiago y el portavoz de la Marcha por el Clima, Pablo Chamorro durante la presentación de la Cumbre Social por el Clima. Foto: EFE

En concreto, la calificada como Marcha por el Clima, está convocada por las plataformas Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena.



La portavoz del movimiento Fridays For Future en Chile, Ángela Santiago, señaló a EFE que Greta Thunberg "estará presente en la marcha", aunque precisó que no han trascendido detalles sobre si encabezará la manifestación.



Santiago aseguró que la figura de Thunberg inspira el mundo, pero el movimiento que representa es "diverso y global", y "no solo depende de la cara de una persona".



Solo nos quedan ocho años para evitar la catástrofe climática



La joven activista chilena declaró que todas las personas que llegaron a Madrid desde Chile "traemos las voces de nuestro territorio", pues "el estallido social chileno está enraizado con la crisis global".

"Solo tenemos ocho años para evitar una catástrofe climática. Este último año ha sido dramático en cuanto a la información recibida por la ciencia, pero las emisiones de dióxido de carbono siguen batiendo récords", lamentó.



Chile también organizará este viernes 6 una protesta en sus calles donde estarán presentes "todas las temáticas sociales y ambientales" porque la emergencia climática está "totalmente ligada" a las crisis social, señaló la representante de Fridays For Future en Chile.

La manifestación en Madrid, indicó Santiago, "espero que obtenga la presión necesaria para que nuestros líderes mundiales puedan realmente sentir el pánico de lo que es la crisis climática y luego puedan actuar".



"Tienen que sentir la presión que está creando este movimiento", una organización que "no va a aceptar más palabras vacías ni discursos falsos. Necesitamos acción porque son más de 25 años en los que llevan diciendo que van a evitar una catástrofe climática y las emisiones continúan subiendo", ha insistido la joven chilena.



La representante de la Sociedad Chilena por la Sociedad Climática, Estefanía González, señaló que su país y el mundo "despertaron", pues "tenemos tiempo limitado para tomar acciones. No bastan los discursos. Hoy en día sabemos que la crisis social del mundo está directamente relacionada con la ambiental".



Según González, "vengo de un país donde la crisis climática nos tiene preocupados porque es inexistente", una situación que provocó que "el mundo despierte" y "como sociedad civil no vamos a parar hasta tener decisiones concretas", pues "la acción climática se traduce en equidad social" y "hoy en día la peor cara la padecen las personas vulnerables".



La queja de los pueblos indígenas



Juan Antonio Correa, coordinador de Minga Indígena, recalcó durante su intervención que los pueblos indígenas han estado "ausentes de toda la negociación climática" y "no puede haber una solución sin la participación plena y efectiva de nosotros".

Sus territorios, ha dicho, "son los primeros afectados ante el cambio climático", por lo que "vamos a llevar a cabo acciones concretas para mejorar la situación de todos, incluso de las nuevas generaciones", porque "juntos podemos mejorar nuestras formas tradicionales de vida".



Durante el acto también se presentó la calificada como Cumbre Social por el Clima. Más allá de la COP25: Los pueblos por el Clima, que tendrá lugar desde el próximo sábado hasta el día 13 de diciembre en el edificio multiusos de la Universidad Complutense de Madrid, y contará con un programa de "más de 300 propuestas para generar un contra poder y una alternativa a la COP25".