Thelma Fardin presentó libro y video de la denuncia por violación a Juan Darthés

Conmovida y al borde de las lágrimas. Así se mostró la actriz Thelma Fardin la noche del lunes 10 de junio del 2019 durante la presentación de su libro ‘El arte de no callar’ y el video Un viaje. Seis vuelos. Un motivo. Las producciones registran el camino de la actriz cuando realizó la denuncia por violación contra el actor Juan Darthés.

El 11 de diciembre del 2018, Fardin denunció públicamente que Darthés la agredió sexualmente cuando ella tenía 16 años y él 45. El abuso, según su relato, tuvo lugar en medio de una gira en Nicaragua del programa 'Patito Feo' del que ambos formaban parte.



En el escenario del centro cultural Dain Usina Cultural, ubicado en Palermo (Argentina), se proyectó el video ante amigos, familiares y el colectivo Actrices Argentinas. La producción audiovisual, en clave de documental, retrata el recorrido judicial que realizó en diciembre del 2018 cuando interpuso la denuncia penal en contra de Darthés.



Lucía, una amiga de Fardín que acompañó a la actriz a Managua (capital de Nicaragua), dio paso a la proyección, según informa el periódico argentino La Nación.



En las primeras imágenes, se registró el momento en el que Fardin sale del aeropuerto Augusto Sandino de Nicaragua, dónde estuvo durante más de media hora en el departamento de migraciones.



Después, se proyectó la serie de trámites burocráticos que la actriz debió ejecutar para la presentación judicial. Primero, acudió al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), después a la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, la Embajada de Argentina en Nicaragua y la Clínica Forense de la Mujer.



En el video, Fardin lucía agotada tras la jornada y la resumió en una frase: “ya hicimos todo acá”. Al verlo, la joven actriz, de 26 años, no pudo contener las lágrimas. A la par, integrantes de Actrices Argentinas leyeron fragmentos de ‘El arte de no callar’, el libro autobiográfico de Fardin.



La intérprete contó que su objetivo ahora es encontrar financiamiento para “poder avanzar en el proyecto para víctimas de violencia. Me está costando, pero lo vamos a lograr”, afirmó.



También se mostró optimista por el proceso legal que lleva en contra de Darthés y que continúa en investigación. Dijo no angustiarse por la nueva estrategia del actor. Su abogado defensor, Fernando Burlando, en diálogo con el programa ‘Pamela a la Tarde’, puso en duda el asado 24 de mayo el “no consentimiento de ella” y que presentarán la “inexistencia del delito”.



Entre las invitadas, también estuvo la actriz Anita Co, que también denunció a Darthés de abuso sexual en enero del 2018. Él desestimó el testimonio de la intérprete e interpuso una demanda por injurias.



La Nación informa que una diligencia judicial estaba agendada por la investigación pero Darthés no se presentó. Su representación legal dijo que el artista está en medio de un “tratamiento terapeútico” en Brasil, nación dónde vive desde el 20 de diciembre del 2018.

Co también leyó un pequeño fragmento del texto de Fardin. Después, la artista Mirta Busnelli culminó con una alegoría: “En el interior del laberinto no dejamos de sorprendernos”. Visiblemente emocionada, la madre de Fardin, Dora Isabel Caggiano, aplaudió la lectura.