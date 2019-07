Thelma Fardín reveló que denunciar a Juan Darthés afectó su carrera

LEA TAMBIÉN

Cuando Thelma Fardín decidió anunciar la denuncia penal que interpuso en diciembre del 2018 contra el actor Juan Darthés por delito de violación, sabía que tendría que enfrentar una dura etapa. Lo que no sabía, afirmó en el programa televisivo ‘Debo Decir’ la noche del domingo 7 de julio del 2019, era que armarse de valor para hacer pública su agresión también la afectaría en el campo laboral.

Durante un debate planteado por el programa, actores argentinos se sentaron para hablar sobre la falta de trabajo para los artistas de intérpretes locales. La pregunta principal fue: “¿Por qué hay poco trabajo para la actuación en Argentina?”



Fardín respondió que además de la dura situación económica que busca superar su nación, en su caso se debe a la denuncia que realizó contra Darthés. “El miércoles (10 de julio) terminaré de filmar ‘La estrella roja’. Creo que el director ha sido un valiente al elegirme en este contexto. Y pienso que está mal. He recibido muchas cerradas de puerta a raíz del lugar en el que quedé como agente de cambio”, comentó la actriz.

Video: YouTube, cuenta: América TV

La artista también criticó la industria del entretenimiento en Argentina porque “este sistema se termina protegiendo y neutralizando a los agentes de cambio. Afortunadamente, hay mucha gente que me conoce porque trabajo desde que soy pequeña. Sin embargo, hay quienes sí me han rechazado”, aseguró.

Fardín dijo haberse sentido “ingenua” por “pensar que mi confesión no iba a causar problemas en mi carrera. No me lo dicen de frente, pero he sabido por buenos amigos que aunque digan que ‘soy buena’ deciden no trabajar conmigo”, comentó en el programa.

“¿Una lucha de las mujeres te cerró las puertas del trabajo?”, consultó el entrevistador. Fardín respondió: “Sí, haber dicho mi verdad me cerró muchos espacios”. Pero el rechazo no ha callado a la actriz, que continúa denunciando públicamente a Darthés, con quien compartió créditos en la serie 'Patito feo'.

Video: YouTube, cuenta: América TV

Durante el debate, la actriz también se refirió al libro ‘El arte de no callar’ y el video ‘Un viaje. Seis vuelos. Un motivo’, producciones que registran su camino para llevar a juicio a Darthés.

Para la artista, poder escribir su experiencia “fue una linda manera de poder explayarme sobre lo que sucedió en mi vida más allá de los minutos que me han cedido en los medios de comunicación”, además, Fardín añadió que “es una ventana en la que pude contar cómo este movimiento (feminismo) germinó en mi vida”.