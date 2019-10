Fardín dice que acusación contra Juan Darthés por violación es un 'logro'

LEA TAMBIÉN

La actriz argentina Thelma Fardín calificó este jueves 17 de octubre del 2019 de "logro" la decisión de la Justicia nicaragüense de avanzar en la persecución penal contra el también actor Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado en 2009, durante una gira artística en ese país con la serie 'Patito Feo' y cuando ella era menor de edad.

"(El caso) refleja una sociedad que necesitaba hablar de esto. Para mí es un logro haber avanzado y que la Justicia se haya expedido de esta manera", relató Fardín en una rueda de prensa en Buenos Aires, acompañada por su abogada Sabrina Cartabia y por el Colectivo de Actrices de Argentina.



La Fiscalía de Nicaragua acusó este miércoles a Darthés de un delito de "violación agravada" y solicitó su captura, un proceso que, según Cartabia, se "prevé que se produzca en un plazo de entre 24 y 48 horas".

En diciembre del 2019, Thelma Fardín denunció que fue violada por el actor Juan Darthés en medio de una gira del programa infantil 'Patito Feo'. Según su relato, cuando ocurrió la violación ella tenía 16 años y Darthés 45. Fotos: AFP.

En diciembre del año pasado, la actriz, rodeada de una multitud de compañeras de profesión, reveló en una conferencia de prensa que presentó una denuncia en Nicaragua contra Darthés, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años.



"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", afirmó Fardín en un video divulgado de forma previa al encuentro de prensa con el colectivo Actrices Argentinas.

Según la intérprete, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45, siendo este el único adulto del grupo de intérpretes.



El hecho conmocionó a Argentina y el actor afirmó en una entrevista que "nunca" violó "a nadie", sino que fue la actriz la que se le "insinuó" y él le dijo "que no".



En ese sentido, la actriz se refirió a sí misma como una "afortunada" al contar tanto con los recursos como con el apoyo de todo su entorno, algo que, reconoció, "no es la realidad de esa olla enorme" que se destapó en diciembre del 2018.



"Son muy pocos los casos que avanzan y son llevados. Esto es importante no solo para mí, sino como símbolo por lo que significó esta denuncia", aseveró.

Thelma Fardín denunció a Juan Darthés apoyada por el colectivo Actrices Argentinas. Foto: AFP.

Fardín también denunció la existencia de un "evidente agujero" en el sistema judicial argentino, debido a la "revictimización" que sufre la denunciante de una violación, y pidió que este tipo de procesos se gestionen de "manera interdisciplinaria".



"Nos convertimos en receptáculos de un montón de historias terribles que no tienen paraguas dentro de la Justicia. Me han llegado historias de mujeres de 87 años que pudieron hablar en ese momento (cuando ella denunció) de abusos que sufrieron a los 7 años", señaló la actriz.



Una vez se complete el proceso judicial en Nicaragua -país donde los delitos por violación prescriben-, el juez "va a pedir la extradición a Brasil", país de origen de Darthés y adonde se mudó tras conocer la denuncia, lo que abrirá una "nueva etapa" en este caso.



"Ahora tenemos que conseguir apoyos en Brasil. En el caso de que Brasil no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder, por principio constitucional, ya entraremos en un proceso en el cual tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción", aseguró la abogada de la actriz.