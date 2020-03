'The Invisible Man' arrebata a 'Sonic' el liderato de los cines en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La nueva versión de 'The Invisible Man', con Elisabeth Moss como protagonista, triunfó en su estreno en los cines y arrebató a 'Sonic the Hedgehog' el primer puesto en la gran pantalla en Estados Unidos y Canadá.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, 'The Invisible Man' obtuvo USD 29 millones este fin de semana en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos en los cines de EE.UU. y Canadá.



En 'The Invisible Man', una película de Blumhouse dirigida por Leigh Whannell, un esposo abusador (Oliver Jackson-Cohen) se suicida después de que su pareja (Elisabeth Moss) lo abandona, pero todo parece una estratagema y, poco a poco, la mujer comenzará a percibir inquietantes indicios de que hay alguien invisible que acecha sus pasos.



Tras dos semanas en lo más alto, 'Sonic the Hedgehog' bajó al segundo peldaño al conseguir este fin de semana USD 16 millones.



El famoso erizo de Sega, que cuenta con la voz de Ben Schwartz en su versión original, debe combatir en esta película al doctor Robotnik/Eggman, que interpreta Jim Carrey.



Las aventuras de 'The Call of the Wild', con el intrépido Harrison Ford al frente, completaron el podio tras embolsarse este fin de semana USD 13,2 millones.

Adaptación del relato homónimo de Jack London, 'The Call of the Wild' se adentra en la fiebre del oro estadounidense para narrar la historia de supervivencia de un explorador, encarnado por Ford, y un perro doméstico que es trasladado al polo norte como tirador de trineo.



La cuarta posición fue para 'My Hero Academia: Heroes Rising', cinta de animación japonesa que continúa las adaptaciones en la gran pantalla del manga 'My Hero Academia'.



'My Hero Academia: Heroes Rising' consiguió un notable botín en su primer fin de semana en los cines de EE.UU. y Canadá y logró USD 5,1 millones.



Por último, 'Bad Boys for Life', la tercera entrega de la famosa saga de comedia y acción que encabezan Will Smith y Martin Lawrence, amplió una semana más su exitoso y duradero paso por los cines e ingresó USD 4,3 millones.

'Bad Boys for Life', que cuenta con actores latinos como Kate del Castillo, Paola Núñez o Nicky Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami en un enfrentamiento ante una temible organización mexicana.