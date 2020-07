'The Fight': la batalla legal contra el gobierno de Trump en un documental

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Separación de familias migrantes, derecho al aborto, supresión del voto y prohibición de transexuales en el Ejército de Estados Unidos: muchos son los frentes en la batalla de abogados militantes de los derechos humanos contra el gobierno conservador de Donald Trump.



'The Fight', un documental que se estrena el 31 de julio en Estados Unidos, sigue a cinco abogados y los bastidores de su lucha contra polémicas políticas del presidente Trump, que busca su reelección el 3 de noviembre.



El largometraje, rodado en tres años, muestra una clásica batalla de David y Goliat entre el gobierno federal y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la principal organización de derechos humanos en Estados Unidos.



“¿Qué somos? Dos pisos y medio de un edificio en Nueva York”, destaca el director de derechos del votante de ACLU, Dale Ho. “Y nos enfrentamos al poder del gobierno federal y este movimiento político masivo”.



Pero como muestra la película, la ACLU ha logrado varias victorias significativas.



Una de ellas evitar en la Corte Suprema que se añadiera al censo de 2020 una pregunta sobre ciudadanía, que según Ho buscaba suprimir la participación de las comunidades migrantes en la consulta.



El documental muestra la meticulosa y nerviosa preparación de Ho frente al espejo de una habitación de hotel la noche antes de ir corte... y la jubilosa ovación de su oficina al ver el fallo.



Pero el abogado es cauteloso al contar las victorias.



“La mayor parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos tres años ha sido jugar a la defensiva”, dijoj Ho a periodistas en una conferencia de prensa virtual este mes. “Estoy tratando de prevenir, detener, mitigar estas atrocidades de derechos humanos y civiles que han sido cometidas por esta administración y otras”.

Video: Youtube, cuenta: Magnolia Pictures & Magnet Releasing





Tensiones internas



La película fue dirigida por Elyse Steinberg, Josh Kriegman y Eli Despres, que hicieron el documental sobre Anthony Weiner, un excongresista estadounidense caído en desgracia tras un escándalo sexual con una menor de edad.



Al igual que 'Weiner', 'The Fight' fue aclamada por la crítica cuando se presentó en el festival de Sundance en enero, y se centra en mostrar el lado humano de sus protagonistas, estos abogados de élite.



Aunque ACLU ha presentado más de 100 demandas contra la administración Trump, la película se centra solo en cuatro.



Otros casos impactantes incluyen el de una joven indocumentada de 17 años a la que se le impidió abortar a un bebé concebido por violación en un centro de detención para migrantes de Estados Unidos, así como la separación de niños pequeños de sus padres después de cruzar la frontera sur.



También aborda alguna de las polémicas de la propia ACLU, como la defensa del derecho de los supremacistas blancos a protestar en Charlottesville en 2017, que terminó en el asesinato de un manifestante de una marcha opuesta.



Y no todas las batallas terminan en éxito, subrayando la lucha en curso.



Para Lee Gelernt, el abogado principal que ganó un bloqueo inicial de la prohibición de entrada de musulmanes al país ordenada por Trump siete días después de haber asumido el cargo y que luego peleó contra la separación de familias en la frontera, la lucha continuará más allá de las elecciones de noviembre.



“Creo que probablemente hay una impresión errónea de que si (Joe) Biden gana las elecciones, muchos de estos temas van a desaparecer”, indicó. “Y no es verdad, ningún presidente demócrata va a hacer todo lo que creemos que debe hacerse”.

Con todo, el gobierno Trump es el claro némesis de la película, con Ho en un momento dado admitiendo: “Si no voy a ser un abogado de derechos civiles en este momento, ¿entonces cuándo?”.