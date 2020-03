La reflexión de Thalía sobre el covid-19

LEA TAMBIÉN

Thalía se unió a la lista de celebridades que incentivan la campaña para que las personas se queden en casa frente a la pandemia del covid-19.

En una publicación que compartió en su cuenta de Instagram el 15 de marzo del 2020, la artista escribió: "Es tiempo de hogar, de familia y de valorar los minutos de cada uno de nuestros días. Es momento de regresar a la raíz de todo, a lo simple y básico del ser. ¡Busquemos refugio para todos con los que amamos! Juegos, pláticas, risas, música, amor, amor y más amor. El universo, DIOS y la energía nos avisan hoy que los poderes que reinan en esta tierra quedan anulados ante este su poder".



Junto a la publicación, Thalía compartió una fotografía en la que se le ve blandiendo una espada.

"Ni el gobierno, ni la ciencia, ni la medicina, ni la armada... nada puede con el plan divino que nos ha parado en seco, para recordarnos lo indispensable de vida como la fe, la paz y la familia, los momentos en el PRESENTE, la salud, la oración o meditación, la respiración, el respeto y el cuidado por el otro. Así que, de la mano vamos todos. Es crucial que nos quedemos en casa para no propagar más el virus. ¡EN CASA!", agregó la mexicana.



El posteo de la cantante alcanzó hasta este 16 de marzo más de 99 000 'me gusta' y más de 1 000 comentarios.



En México, según el último reporte oficial emitido este 16 de marzo, hay 53 casos confirmados de coronavirus y 176 casos sospechosos.



En las redes sociales, artistas como Laura Pausini, Nek o Tiziano Ferro también impulsan la campaña 'Yo me quedo en casa', para animar a los italianos a no salir de sus hogares y contener así la epidemia del covid-19.