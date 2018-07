Thalía se sumó al polémico desafío viral 'In My Feelings' y desató una ola de críticas en redes sociales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Thalía es la última celebridad en animarse al reto viral #InMyfeelingsChallenge. Sin embargo, la cantante no recibió la respuesta deseada.

A pesar de que quiso mostrar su lado divertido, la artista de 46 años de edad fue duramente criticada por promover el polémico reto que consiste en bajarse de un auto en movimiento y realizar una coreografía al compás de la canción In My Feelings de Drake.



Muchos usuarios la tildaron de irresponsable y la acusaron de dar un mal ejemplo a la juventud haciendo este peligroso baile con un auto en movimiento.

"Perdonen pero la verdad es que eso es una tontería estamos propagando cosas que no traen nada positivo. Hace unas semanas en Texas una adolescente fue atropellada por estar en esto. ¿Cuál es el objetivo? Ninguno", manifestó un usuario en la cuenta de Instagram de Despierta America que difundió el video.



"Yo creo que es una falla de ustedes dar promoción a ese vídeo cuando lo que se está es alertando del peligro que es hacer eso… ¿qué le estamos enseñando a la juventud? Por un lado que es peligroso y por el otro que 'mira qué lindo una artista famosa lo hace' , o sea, no entendí", expresó otro.



"Vieja payasa ya está vieja para que ande con payasadas", escribió otro indignado.



Lo cierto es que más allá del peligro que implica la maniobra, el reto está de moda entre los famosos y mucho artistas como Will Smith, Milly Bobbie Brown, Ciara y Ryan Seacrest han hecho su versión.