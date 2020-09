Hallan ameba 'come cerebros' en el suministro de agua de ocho ciudades en EE.UU; Un niño está hospitalizado

LEA TAMBIÉN

Ocho ciudades del estado de Texas (Estados Unidos) se encuentran bajo advertencia tras el hallazgo de una ameba 'come cerebros' en el suministro de agua de las localidades. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas pidió que los clientes atendidos por la Autoridad del Agua de Brazosport no usen el líquido vital.

La advertencia llegó tras la detección de la presencia de la ameba 'come cerebros' Naegleria fowleri, la noche del viernes 25 de septiembre del 2020 por la noche. Según informa la cadena CNN, el aviso emitido asegura que se está trabajando para resolver el problema.



El aviso de no usar el agua fue emitido para los residentes de Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute y Rosenberg, en Texas. Así como para la planta de Dow Chemical en Freeport y el Departamento de Clemens y Wayne Scott Texas de las instalaciones penitenciarias de Justicia Penal, señala CNN.



Esta ameba 'come cerebros, según explica el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), se encuentra frecuentemente en agua dulce templada.



La Naegleria fowleri, infecta a las personas cuando la ameba entra al cuerpo por medio de la nariz. "Esto generalmente ocurre cuando las personas van a nadar o a bucear en lugares de agua dulce templada, como lagos y ríos. La ameba Naegleria fowleri sube de la nariz al cerebro, donde destruye el tejido cerebral", señalan los CDC.



Texas se encuentra en alerta desde el 8 de septiembre del 2020 cuando en la ciudad de Lake Jackson se conoció del caso de un niño de seis años que fue hospitalizado con la ameba.



"El problema del niño se remonta a dos posibles fuentes. Un 'chapoteadero' de una fuente de agua frente al Lake Jackson Civic Center. O a través del agua emitida por una manguera en la casa del niño", señaló un comunicado de la ciudad recogido por CNN.



El 14 de septiembre se conoció que los resultados de una prueba realizada por un laboratorio privado en una muestra de cinco galones de la fuente de agua del 'chapoteadero' dieron negativo para Naegleria fowleri. Entonces se contactó a los CDC.



Representantes del Departamento de Servicios de Salud de Texas recolectaron y analizaron muestras del agua del 'chapoteadero' que fueron enviadas a los CDC. El 25 de septiembre trascendió que tres de las 11 muestras dieron positivo para la ameba 'come cerebros'. El recinto se encuentra cerrado.

"La infección por Naegleria es una infección cerebral poco frecuente y generalmente mortal", señala la clínica Mayo en su sitio web. Según los CDC, entre los años 1962 y 2018, 145 personas se han infectado con Naegleria fowleri y solo cuatro han sobrevivido.



Además, los CDC sostienen que, las personas no pueden infectarse con la ameba al beber agua contaminada. "En muy raras ocasiones, las infecciones por Naegleria también pueden presentarse cuando el agua contaminada de otras fuentes (como agua de piscinas inadecuadamente tratadas con cloro o agua de la llave contaminada) entra a la nariz, por ejemplo, cuando las personas sumergen la cabeza o se limpian la nariz durante prácticas religiosas y cuando las personas se irrigan los senos nasales (la nariz) con agua de la llave contaminada".

Asimismo, de acuerdo con la información del sitio web, no se ha observado que la ameba 'come cerebros' se difunda a través del vapor de agua o gotas en suspensión.