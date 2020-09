Agencia francesa aprueba tests de saliva para detectar el covid-19

LEA TAMBIÉN

La agencia francesa de sanidad aprobó este viernes, 18 de septiembre del 2020, las pruebas con saliva para detectar el nuevo coronavirus, pero solo en caso de personas que presentan síntomas del covid-19.

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS), encargada de validar nuevos tratamientos médicos, espera con esta medida reducir los plazos de realización de pruebas y de obtención de resultados, actualmente demasiado largos en Francia.



La HAS no recomienda en cambio esos tests para las personas que no presentan síntomas, ya que la falta de rastro de la enfermedad en la saliva podría provocar una tasa de error de “más del 75%” indicó Dominique Le Guludec, presidente de la agencia, en una conferencia de prensa vía Internet.



Los tests de saliva permiten detectar el material genético del coronavirus de forma rápida y menos desagradable que el actual sistema (RT-PCR) , que implica frotar el interior del conducto nasal con una larga varilla de algodón.



Las pruebas mediante saliva podrán incluso hacerse en casa, simplemente depositando una muestra en un tubo, que luego se lleva a un laboratorio, como en el caso de una prueba de orina.