Modelo y exmesera de famoso bar de Estados Unidos relató que fue violada por Harvey Weinstein

Una modelo que trabajó como mesera del bar Cipriani en SoHo contó el viernes en el juicio por agresión sexual contra Harvey Weinstein que el productor de cine la sujetó a la fuerza y la violó en su apartamento de Nueva York en 2005.

Tarale Wulff, de 43 años, contó como el productor, que pesaba entonces más de 130 kilogramos, primero la llevó a una pieza sombría del bar donde trabajaba y se masturbó delante de ella. Contó que se escapó corriendo.



La modelo contó que otro día Weinstein envió un auto a recogerla, y que éste la dejó en su apartamento de SoHo. El acusado la llevó hasta la cama y cuando Wulff protestó y le dijo que no podía acostarse con él, Weinstein le dijo: “No te preocupes, no puedo tener hijos”.



“Se metió dentro de mí y me violó. Ciertamente él era más grande y pesado. Fue un shock”, dijo Wulff al jurado.



Wulff es una de las cuatro mujeres que la fiscalía de Nueva York convocó como testigos para apoyar su acusación de que Weinstein es un depredador sexual. Y la segunda que asegura en la corte que Weinstein la violó, tras el testimonio de la actriz de 'The Soprano' Annabella Sciorra el jueves 23 de enero del 2020, que relató haber sido violada por el productor en el invierno de 1993-1994.



En el contrainterrogatorio, la abogada de la defensa Donna Rotunno acusó a Wulff de cambiar el año del presunto ataque de 2004 a 2005 un par de meses antes del juicio.

También señaló que Wulff había aceptado el encuentro con Weinstein a pesar de la presunta agresión sexual en el bar.

Un trío a cambio de un rol



Los hechos denunciados por estas presuntas víctimas no forman parte de la acusación.



Aunque más de 80 mujeres le denunciaron por acoso, agresión sexual o violación, Weinstein solo fue inculpado de la violación de la actriz Jessica Mann en 2013 y de la agresión sexual de la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006, ya que la mayoría de los delitos prescribieron.



Weinstein, de 67 años, asegura que todas sus relaciones fueron consentidas. Si es hallado culpable al final de este proceso que debe terminar hacia el 6 de marzo, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.



Más temprano otra testigo de la acusación, la exactriz de 40 años, contó que el productor de cine le exigió celebrar un trío con él y una asistente a cambio de un papel en una película.



Aspirante a actriz, Dunning era moza de un bar de Manhattan cuando conoció a Weinstein en 2004.



El productor le habló de varios proyectos para ella, hasta que se dio un encuentro entre ambos en una habitación de hotel en 2005.



Cuando Weinstein la invitó a sentarse en una cama, la mujer dijo que no desconfió, “porque había gente al lado”.



En un segundo, el magnate le metió la mano bajo la falda e intentó penetrarla con sus dedos, contó. “No hubo ninguna señal precursora”, declaró la mujer en la corte.



Dunning saltó de la cama. Weinstein se interrumpió, se excusó y prometió que nunca más volvería a ocurrir.



La testigo dijo que nunca le había contado el episodio a nadie. “Tenía vergüenza”, sostuvo. “No quería ser una víctima”.

“¡Nunca tendrás éxito!”



Unas dos semanas más tarde, Weinstein le habló de un nuevo papel y propuso encontrarla en el hall de otro hotel. Pero cuando llegó, Dunning fue guiada por una asistente a una de las suites.



El productor estaba en la habitación de bata, y le explicó que para conseguir un papel, debía tener sexo con ella y con su asistente. Dunning estalló en carcajadas.



Pero Weinstein “se puso realmente furioso” y gritó “¡nunca tendrás éxito!” en esta industria, contó Dunning. También dijo que según el productor, actrices famosas como Charlize Theron o Salma Hayek ya habían cedido a sus deseos.

Dunning se fue aterrorizada. “Después de eso puse fin a mi carrera de actriz”, declaró.



Durante el contrainterrogatorio, el abogado de la defensa Arthur Aidala insistió en que Dunning fue de su propia voluntad al segundo encuentro, cuando supuestamente había sido agredida en una primera reunión.