'Está loco, mamá': Heard compartió temores sobre Johnny Depp en 2013

La actriz estadounidense Amber Heard envió mensajes de texto a su madre en 2013 diciendo que estaba desolada por descubrir que su entonces novio, Johnny Depp, se había vuelto violento y abusivo cuando estaba drogado y alcoholizado, comparándolo con Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Los textos fueron leídos al Tribunal Superior de Londres, donde Heard dio testimonio en nombre de la editora del tabloide británico The Sun, a quien Depp está demandando por difamación por un artículo de 2018 que lo llamaba "maltratador de esposa".



Depp, quien prestó declaración la semana pasada, niega todas las acusaciones de violencia y abuso de Heard y dice que ella lo atacó a él.



"Está loco, mamá. Violento y loco. Estoy desconsolada porque esto es a quien amo", decía en uno de los textos que Heard envió a su madre un día de marzo de 2013, que fueron leídos por un abogado.



En un comunicado escrito, Heard dijo que después de una larga sesión de inhalar cocaína y beber whisky, Depp se enfureció al ver una pintura de su expareja Tasya van Ree colgada de una pared de su apartamento.



"Siento que estoy en un tren muy rápido que está a punto de explotar, pero no quiero saltar y dejar a mi amor atrás. Así que me quedo en el tren. Incluso cuando sé que está por explotar", decía en otro mensaje.



Cuando se le pidió que explicara qué quería decir con eso, Heard dijo al tribunal: "Estaba muy enamorada de Johnny en ese momento".



Y contó que cuando estaba limpio y sobrio, era generoso y amoroso. "Es un hombre extraordinario cuando está así. No quería perder eso. Siempre mantenía la esperanza de que estuviera limpio y sobrio", agregó.



Sin embargo, en otros textos el mismo día, le dijo a su madre que Depp no la había golpeado, que estaba "bien físicamente" y que él estaba "furioso en general" en lugar de ser violento con ella.



Esos textos parecían contradecir su declaración jurada como testigo ante el tribunal, en la que dijo que él la había agarrado, sacudido y empujado contra una pared durante el incidente.



Después de que Heard completó su testimonio, el tribunal escuchó evidencia de su hermana menor, Whitney Henriquez, quien contó que el día de marzo de 2013 en que Heard había enviado mensajes de texto a su madre, ella había llegado al departamento horas después del incidente para intentar ayudar a Depp a calmarse.

"Me quedó claro inmediatamente que Amber estaba mal y había estado llorando (...) Su cara estaba hinchada, pero en ese momento no sabía que él había sido físico con ella. Noté que un costado de su cara estaba súper roja y tenía lo que parecía ser un labio partido y recuerdo haber pensado 'eso no es de llorar'", dijo Henriquez en una declaración escrita.