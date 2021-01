'Nunca supe que el cuerpo humano pudiera doler tanto' dice escéptico del covid-19 que contrajo la enfermedad

"Estaba equivocado", reconoce Chuck Stacey, un hombre que, según contó en declaraciones a CNN, era escéptico del covid-19 y de las medidas que debían tomarse para frenar la propagación de la enfermedad. Esto cambió cuando dio positivo al virus que lo ha llevado dos veces al hospital debido a la gravedad de sus síntomas.

Ahora el hombre utiliza las redes sociales para advertir a otras personas y así evitar que se equivoquen como él. En declaraciones a CNN, Stacey confesó que "no pensé que las máscaras harían una gran diferencia" y precisamente por ello no las utilizaba.



Su postura sobre el virus empezó a cambiar cuando vio los efectos de la pandemia en Florida, que hasta este 6 de enero del 2021 registra 1,39 millones de casos de la enfermedad que ha matado además a 22 187 personas solo en ese estado.



Durante el verano, cuando la situación empezó a empeorar en Florida, decidió tomar más precauciones, practicó el distanciamiento social, desinfectaba sus manos y aplicó el teletrabajo. Sin embargo, no pensó que las mascarillas hicieran una gran diferencia, pese a las recomendaciones.



El hombre asegura que sufre de claustrofobia y que "sintió que no podría superar ese miedo de usar una máscara. En cambio, optó por usar una careta de protección", señala CNN. Esto cambió cuando contrajo el covid-19. "Una vez que esto fue real, quise usar una máscara", dijo.



Stacey dio positivo a covid-19 el pasado 27 de diciembre del 2020 y desde entonces ha sido hospitalizado en dos ocasiones. Su esposa, que también contrajo la enfermedad, pudo controlar sus síntomas en casa, pero él fue trasladado de urgencia al hospital el lunes 4 de enero, pues necesitaba de oxígeno.



Desde el hospital, usa las redes sociales y publica videos para llamar a otras personas a usar mascarillas. Ahora está convencido de que, de haber usado una, no estaría en la situación en la que está.

I made mistakes. I was wrong. It’s my fault. The level of hate is amazing. pic.twitter.com/JMgPCWGzmE — 30A Nerds (@30ANerds) January 4, 2021



"Mi abuelo dijo, 'vive la vida sin remordimientos'... Definitivamente lamento no haber tenido una opinión diferente sobre cómo esto nos afectaría a todos", lamentó. "Esto ha sido brutal. Nunca supe que el cuerpo humano pudiera doler tanto".



Su cuerpo, dice según CNN, "estaba tan débil por el virus que en casa se desmayaba cuando se levantaba". Además presentó otras dolencias como deshidratación y escalofríos que por poco le causaron "espasmos musculares".



"Ayer fue espantoso", reconoció. "El médico me puso oxígeno de alto flujo y si eso no funcionaba tendrían que intubarme. Fue muy aterrador".

Stacey sabe que su recuperación tomará tiempo y que es posible que aún tenga que recibir oxígeno. Ahora, dice que usará la mascarilla independientemente de la claustrofobia que le llevó a no utilizar el recomendado implemento de bioseguridad desde un inicio. "El miedo al covid-19 es peor que la claustrofobia", concluye.