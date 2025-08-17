El actor británico Terence Stamp falleció a los 87 años. Su familia comunicó la noticia a través de la agencia Reuters.

En un comunicado expresaron su dolor. “Deja una obra extraordinaria como actor y escritor, que seguirá inspirando a la gente durante años. Pedimos privacidad en este triste momento”, señalaron.

Stamp fue uno de los actores más destacados del cine británico en los años sesenta y setenta. Su físico y estilo lo hicieron único en la pantalla grande.

Una carrera llena de éxitos

Terence Stamp nació en el este de Londres en 1938. Antes de llegar al cine, trabajó en varios oficios hasta ganar una beca en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas.

Su primer papel importante fue en 1962, en la película ‘La fragata infernal‘. Esa actuación le valió su primera nominación al Óscar como mejor actor secundario.

A partir de entonces, participó en grandes clásicos como ‘Escándalo en las aulas’, ‘El coleccionista’, ‘Modesty Blaise, superagente femenino’ y ‘Pobre vaca’. En 1965 ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por ‘El coleccionista’.

Stamp estuvo a punto de convertirse en el agente 007 tras la salida de Sean Connery. Sin embargo, sus ideas sobre el personaje no convencieron a los productores.

Más tarde sorprendió con su actuación como mujer transexual en ‘Las aventuras de Priscilla, reina del desierto’. También brilló como el poderoso General Zod en ‘Superman’ y ‘Superman II’.

En su carrera trabajó con grandes figuras del cine internacional. Incluso compartió escenas con Tom Cruise en ‘Operación Valquiria’.

Un legado imborrable

Terence Stamp fue un rostro clave en la revolución del cine británico. Dejó personajes que marcaron generaciones.

Hoy su partida deja un vacío en el cine y en todos sus seguidores. Su legado artístico seguirá vivo en cada una de sus películas.

