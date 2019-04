El universo de 'The Walking Dead' contará con una tercera serie

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cadena AMC, que actualmente emite las series 'The Walking Dead' y 'Fear the Walking Dead', lanzará un tercer formato relacionado con los zombis más famosos de la televisión, informó este lunes 8 de abril del 2019 la edición digital de Variety.

El nuevo drama, aún sin título oficial, se desarrollará en el mismo universo de personajes que las otras dos series y se lanzará en 2020.



"Esto nos va a permitir estar en el mercado con contenido relacionado con 'The Walking Dead' sin interrupciones durante el año, desde la Super Bowl hasta Acción de Gracias", dijo Scott Collins, presidente de venta de publicidad de AMC Networks.



El formato girará en torno a dos jóvenes protagonistas, reveló Sarah Barnett, presidenta de las cadenas de entretenimiento de AMC Networks.



Los encargados de la serie serán Scott Gimple, el supervisor de todo ese universo de personajes, y Matt Negret, guionista y productor en 'The Walking Dead' durante las últimas cinco temporadas.



El rodaje de la serie, que comenzará con una primera temporada de diez episodios, arrancará este verano en Virginia.



Además, AMC planea rodar varias películas protagonizadas por el británico Andrew Lincoln, actor principal de la serie 'The Walking Dead'.



Lincoln, que se despidió en noviembre del formato televisivo, retomará su icónico papel de Rick Grimes en varios proyectos que se rodarán bajo el paraguas de la productora AMC Studios Original Films y que contarán con guiones de Gimple.



Se espera que la primera película se comience a rodar este año.



El estreno de la novena temporada de 'The Walking Dead' congregó en octubre 6,08 millones de espectadores en EE.UU., una marca muy baja respecto a episodios del pasado.

A pesar de ello, 'The Walking Dead' sigue siendo la serie más exitosa de la televisión por cable en horario de máxima audiencia.