Teorías sobre la rehén misteriosa de la nueva entrega de  'La Casa de Papel'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A dos semanas del estreno de la tercera parte de 'La Casa de Papel' en Netflix, la pregunta que se hacen millones de espectadores en todo el mundo ya no es: "¿Viste la nueva temporada de La Casa de Papel?". Ahora las preguntas son: "¿Cuántas veces has visto la nueva de La Casa de Papel?" o "¿Te diste cuenta de eso? ¿Y de esto otro?"

Alguna de esas interrogantes tiene nombre propio y uno de ellos es el de la conocida actriz española Belén Cuesta, cuyo rostro apareció en varias ocasiones entre los rehenes que están dentro del Banco de España.



Atención, esta nota contiene spoilers

La presencia de Cuesta, que no es un cameo oculto, ya que los responsables de la serie se preocupan muy mucho de enfocar claramente su rostro durante el tiempo suficiente en varias ocasiones para que no haya ningún tipo de duda, fue sorprendente ya que la actriz de 'Paquita Salas' no estaba anunciada entre los nombres del reparto, ni tampoco participó en ninguno de los eventos promocionales ni presentaciones ante los medios de la tercera temporada.



Hasta ahora no ha pronunciado ninguna palabra y ni siquiera se ha visto implicada en un plano secundario en ninguna de las tramas, pero dado el afán con el que se destacó muy nítidamente su rostro entre el grupo de rehenes, y su popularidad, todo hace pensar que tendrá un papel importante, cuando no clave, en la cuarta temporada que, hay que recordar, ya se está rodando.



Estas son cinco teorías que podrían explicar el rol de la actriz Belén Cuesta en 'La Casa de Papel':



El as bajo la manga del profesor

​

Entre las teorías que más éxito están tiendo entre los fans, destaca la que señala que la actriz de 'Mira lo que has hecho' es un miembro secreto de la banda de El Profesor, una infiltrada entre los rehenes -como lo fueron los hombres que ayudan a Bogotá a fundir el oro- que el personaje de Álvaro Morte incluyó sin contarle nada al resto de la banda. Un as bajo la manga de la que puede tirar si la cosa, tal y como parece tras el final de la tercera temporada, se pone fea.



La sustituta 'espontánea' de Nairobi



Otras especulaciones también coinciden en aventurar que se sumará a la banda de atracadores durante la cuarta temporada, pero aseguran que lo hará de forma espontánea, ya que necesitan cubrir la baja de Nairobi (Alba Flores) para seguir adelante con el plan. Algo poco probable, esta última motivación, ya que para eso cuentan ahora con Río (Miguel Hernán), devuelto de su tortuosa detención.

Video: YouTube, cuenta: Netflix Latinoamérica



Una cirujana



En relación con Nairobi, hay también quien apunta que la banda, para intentar salvar 'in extremis' su vida, buscará un médico entre los rehenes y que Cuesta encarnará a la facultativa encargada de atender a la maltrecha atracadora.



Una vieja conocida



Este sería un giro bastante forzado de guión pero en 'La Casa de Papel' los argumentos raros no son la excepción así que tampoco sería de extrañar la teoría que señala que el personaje de Belén Cuesta conoce ya anteriormente a alguno de los atracadores y que, en un momento dado, dará un paso al frente. ¿Con qué propósito? Eso habrá todavía que esperar para verlo.



Policía infiltrada

Una quinta, y también improbable, vía sería la que apunta a que se trata de una policía infiltrada, una agente que estaba ya dentro del Banco de España y que sigue atentamente cada uno de los movimientos de El Profesor y compañía esperando la oportunidad para contactar con la carpa y desbaratar definitivamente el plan de El Profesor, Belín y Palermo.