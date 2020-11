¿Cuántas temporadas de 'Los Simpson' hay en el servicio de Disney+?

La serie de animación más veterana de la televisión estadounidense, 'Los Simpson' llegó al streaming. Las temporadas 29 y 30 se encuentran disponibles para los usuarios y la 31 se estrenará, en exclusiva, en Disney+ a partir del 27 de noviembre de 2020.

Las quejas invadieron las redes sociales este 17 de noviembre del 2o2o, la serie tuvo su lanzamiento en México y Latinoamérica. Los abonados de Disney+ esperaban encontrar todas las temporadas disponibles, pero la compañía no ha informado que se vaya a transmitir en su totalidad.



En la plataforma también se encuentra la película del 2007 y dos cortometrajes protagonizados por Maggie, titulados 'Un largo día en la guardería' y 'Jugando con el destino'.



Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica, señaló en una entrevista con el medio Milenio que la razón de que no estén disponibles más temporadas es porque la icónica serie tiene un "tinte más irreverente que podría romper con el concepto familiar de la plataforma".



El funcionario indicó que ahora se están analizando algunos otros episodios para determinar si se pueden integrar más adelante o no.



La temporada 31 se estrenará, en exclusiva, en Disney+ a partir del 27 de noviembre. La plataforma estrenará dos nuevos episodios cada viernes, transportando al público a la icónica Springfield.



La temporada, de 22 episodios, llega al servicio de vídeo bajo demanda tras su emisión en Estados Unidos, donde pudo verse en Fox. Esta tanda de capítulos fue nominada al Emmy y cuenta con un reparto estelar de actores invitados, entre los que destacan Billy Porter, John Mulaney, Jason Momoa, Kevin Smith, Lilly Singh, Cate Blanchett, Chrissy Teigan y Jim Parsons, además contar con actuaciones musicales de John Legend y Weezer.