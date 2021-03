¿Listos para la temporada 6 de Fortnite? Conozca lo que vendrá este 16 de marzo

Este martes 16 de marzo del 2021 se inicia la Temporada 6, del Capítulo 2, de Fortnite, el videojuego de género 'battle royale' más popular de la historia. Este juego tiene entre sus seguidores más famosos a personalidades como Travis Scott, Mia Khalifa y Neymar Jr.

Epic Games, la empresa que creó el videojuego, no ha compartido mayores detalles de este nuevo lanzamiento, sin embargo, los millones de fanáticos que tiene el juego han encontrado pistas gracias a los teasers y a las imágenes promocionales que están en redes sociales como YouTube.



Entre esas pistas está la del papel protagónico que tendrá el agente Jonesy, que cuenta con nuevos objetos como parte de su vestimenta, entre ellas un guante rojo de Ryu, el carcaj de flechas de Daryl Dixon, una placa de armadura del Mandaloriano, uno de los guantes de Batman y una armadura de Marine Colonial. Asimismo en su brazo izquierdo tiene un tatuaje del Clan Arashikage.



The Grefg, uno de los youtubers más famosos de España, sostiene que si habrá cierre de la Temporada 5 y que cada jugador que entre a la nueva actualización y abra el acceso a la nueva temporada lo podrá ver. Asimismo, sostiene que una de las novedades será la presencia del futbolista brasileño Neymar Jr. no solo a través de un skin, sino que estará involucrado en un Pase de Batalla.



Fortnite se lanzó en 2017, aunque jugar es gratis cuenta con una tienda interna donde los jugadores pueden comprar (skins) complementos para sus personajes. En la actualidad tiene más de 350 millones de usuarios.