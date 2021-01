Telegram populariza el uso de bots, pero existen riesgos

La popularidad de Telegram se debe, a más de sus opciones de seguridad, a los bots con contenidos específicos sobre noticias, libros, y hasta porno gratuito que la aplicación permite. A pesar de ello, algunos pueden ser perjudiciales para la seguridad informática.

Los bots de Telegram son una serie de aplicaciones de terceros que se ejecutan dentro de la herramienta de mensajería. No se necesita instalarlos.



Son multiplataforma y se pueden usar en cualquier sistema operativo.

Uno de los bots más populares es URL Uploader, que descarga archivos de menos de 500 MB. En ese sentido, si se quiere enviar un contenido adjunto, en vez de descargarlo y subirlo a Telegram, se puede hacer que el bot lo baje y envíe el enlace al destino requerido.



De igual modo, otro bot puede ajustar un archivo MP3: recortar el audio, cambiar la modulación, editar etiquetas y reenviarlo como mensaje de voz.

En cambio, Convert.io permite descargar videos de YouTube. Solo se necesita escribir: ‘mp3’ -para que se baje como audio- o ‘mp4’ -para que se descargue como video- y luego el enlace del video.



El bot Voicy, por su parte, convierte voz en texto. Es especialmente útil cuando no se quiere escuchar el mensaje, pero sí saber qué dice este.



Andrés Zules, experto en seguridad informática, explica que cualquier persona que utiliza un bot está sometida a los mismos riesgos que corre un usuario acostumbrado a bajar archivos. Argumenta que el cibernauta va a obtener libros, películas, videos, etc., pero pueden llegar con virus informáticos.



Además, el riesgo está en los propios bots. Zules sostiene que la tecnología de Telegram en sí no es insegura, pero permite que cualquier desarrollador haga un bot, por lo que hay que tener cuidado porque no es posible identificar bots seguros. Lo ideal sería conocer a la empresa que los diseñó para descartar el riesgo de que haya algún código malicioso.



La medida más importante es desconfiar de los bots y no descargar archivos de riesgo. Telegram permite el desarrollo de estos programas usando su sistema, pero no son bots propios de la ‘app’ sino de terceros.

Además, hay cuestionamientos a las posibilidades que ofrecen algunos de los bots más populares. Sensity, una empresa de seguridad digital, descubrió en 2020 una cuestionable red. Era capaz de crear montajes de mujeres desnudas usando inteligencia artificial. Se estima que más de 100 000 mujeres han sido víctimas de este software. Telegram no se ha pronunciado sobre el informe.



Otro bot incluido en la ‘app’ que ha causado polémica es PDF Bot. Este es uno de los más populares de la plataforma y ofrece múltiples funciones para el manejo de archivos PDF: puede unirlos, cifrarlos, rotarlos, escalarlos, agregarles marcas de agua o extraerles el texto. Ha habido críticas porque esta tecnología se presta para falsificar documentos.



Hay otros bots que suscitan menos polémica como MisSeries. Este permite organizar contenido audiovisual en línea, por ejemplo, suscribirse a series y recibir notificaciones cuando se emiten nuevos episodios. De su lado, FindMusicPleaseBot ayuda a encontrar música: se escribe el nombre de un grupo y envía de vuelta una canción que se puede escuchar.



El experto en ciberseguridad Antonio Jiménez afirma que los bots más confiables de Telegram son los que obtienen contenido de plataformas seguras como YouTube o Wikipedia, siempre que no exijan descargar información.



En detalle

