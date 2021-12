Tercer visto azul en WhatsApp: ¿para qué serviría?

WhatsApp, la aplicación de mensajería con más de 2 mil millones de usuarios, tendría en mente una nueva función: el tercer visto azul (‘third blue check’, en inglés).

Según medios especializados, como ‘Entrepreneur’, se trata de una posibilidad que han analizado los desarrolladores, así que, por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de si se implementaría y cuándo estaría disponible.

Vale la pena recordar que en la actualidad existen tres tipos de visto:

– El gris solo indica que el mensaje fue enviado, pero no recibido.

– El doble gris, el cual señala que el mensaje ya fue entregado al destinatario.

– El doble azul por el que se sabe que el destinatario leyó el mensaje.

A la par de estos, habría tres líneas azules, pues la empresa, de propiedad de Mark Zuckerberg, buscaría mejorar la seguridad y privacidad de las conversaciones de las personas, uno de los puntos más criticados.

Para ello, el tercer visto azul les notificaría a los usuarios si alguna de las personas involucradas en el chat realizó una captura de pantalla.

De acuerdo con los rumores, el tercer visto azul estaría disponible también para los grupos. Es decir: si uno de los usuarios hace una captura de pantalla en una conversación grupal, todos los integrantes de ese chat serían debidamente notificados.

La nueva herramienta buscaría otorgarles a las personas en todo el mundo un mayor control de sus conversaciones, una de las razones por la cual muchos prefieren a otros servicios de mensajería más seguros como Telegram o Signal.

A causa de las acusaciones por falta de seguridad y el cambio en las condiciones de servicio, WhatsApp también ha hecho énfasis en que los mensajes están cifrados de extremo a extremo.

En otras palabras, según la empresa, solo las personas que se están comunicando pueden “leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo”, según se lee en su portal oficial.



Así las cosas, se espera que la aplicación dé a conocer de manera oficial la función o la descarte totalmente.

La app hace unos días anunció una actualización que trae consigo la previsualización de las notas de voz.

Gracias a esta, los usuarios podrán grabar un audio, escucharlo y decidir o no si lo envían.

“No son errores, son ensayos. Ahora puede obtener una vista previa de sus mensajes de voz antes de presionar enviar”, mencionó la compañía a través de su cuenta de Twitter.

Según lo que se conoce, aparecerá el ícono de una caneca de basura justo cuando se esté grabando la nota de voz. Se podrá detener el audio y tocar la caneca para descartarlo.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD