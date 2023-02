Twitter amplía límite de caracteres para sus clientes de pago en EE.UU.

Twitter anunció este miércoles 8 de febrero del 2023 que amplía el límite de caracteres para los suscriptores de su servicio de pago Twitter Blue en EE.UU. con un original mensaje al que no tardaron en seguir el juego las cuentas oficiales de conocidas marcas.

"Más palabras, más palabras, más palabras": así lo repitió decenas de veces la red social en un mensaje para promocionar la llegada de los "tuits más largos", de hasta 4 000 caracteres, que podrán leer todos los usuarios pero solo crear aquellos que paguen.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK