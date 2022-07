Los peligros de usar WhatsApp Plus y otras versiones no autorizadas de la app

Imagen referencial. Si usa versiones no oficiales de WhatsApp, puede ser vulnerable a delitos cibernéticos. Foto: Pexels

El Tiempo de Colombia

WhatsApp no está exento de los delitos cibernéticos. A diario, se registran casos de estafa, robo de datos o pérdida de la privacidad de los usuarios debido al ingreso a enlaces sospechosos o el uso de aplicaciones no oficiales que prometen un ‘plus’ y características ‘premium’, las cuales no se ofrecen en la versión autorizada.

Will Cathcart, director ejecutivo de la aplicación de mensajería, se pronunció para hacerles un recordatorio a los internautas: “Descargar una versión falsa o modificada de WhatsApp nunca es una buena idea”.

¿Qué pasa si tiene la aplicación modificada?

Aunque para usted resulte fácil descargar en el dispositivo aplicaciones no oficiales, detrás hay todo un cúmulo de peligros. Entre dichas apps está Hey WhatsApp, que es desarrollada por HeyMods y que se encuentra por fuera de la tienda Google Play.

Con dicha versión, supuestamente, usted tiene a su disposición toda una capa de personalización única y otras funciones que permiten ver mensajes eliminados. No obstante, tenga cuidado: se trata de un virus, como alertó Cathcart.

“Prometían nuevas funciones, pero solo eran una estafa para robar información personal almacenada en los teléfonos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Al vulnerar la seguridad del dispositivo pueden quedar expuestos todos los mensajes con sus contactos, fotografías, contraseñas que tiene guardadas para acceder a otras aplicaciones -por ejemplo, las del banco-, y hasta podrían controlar el equipo remotamente.

Por tal motivo, WhatsApp ya elevó la denuncia ante Google con el fin de combatir estos programas maliciosos. “Estamos tomando medidas de ejecución contra HeyMods para evitar daños futuros, y explicaremos más opciones legales para responsabilizar a HeyMods y otros como ellos”, anunció.

No es la única versión modificada, pues también es conocida la llamada WhastApp Plus. En varios medios internacionales, los expertos aseguran que utilizar WhatsApp Plus no es lo más recomendable pues es frágil en el tema de seguridad de datos privados.

De hecho, si WhatsApp detecta que usted hace uso de esta, le puede suspender la cuenta de manera temporal o de forma permanente. Así, quedaría vetado para comunicarse por medio de ella.