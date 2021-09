Instagram permitirá priorizar las publicaciones de los amigos en el ‘feed’

Instagram trabaja en una solución que evite que el usuario se pierda las últimas publicaciones de sus amigos y de sus creadores de contenido favoritos al colocarlas en las primeras posiciones del ‘feed‘.

La compañía tecnológica trabaja en ‘Favoritos’, una nueva función que permitirá a los usuarios seleccionar aquellos contactos o creadores de los que quieran conocer las últimas novedades cada vez que acceden a la red social.

‘Favoritos’ priorizará las publicaciones de esas personas, de tal forma que aparecerán en la parte superior del ‘feed’, como explica la red social en las capturas compartidas por el desarrollador Alessandro Paluzzi.

#Instagram is working on “Favorites” 👀



ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR