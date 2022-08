Los 'gamers' contarán con el DualSense Edge en PlayStation 5

Sony presentó un nuevo control inalámbrico para la consola PlayStation 5, DualSense Edge, que admite la personalización de los controles para adaptarlos a las necesidades del jugador.

DualSense Edge fue diseñado para que el jugador pueda remapear al completo las acciones que se vinculan a los botones o establecer una sensibilidad más ajustada para el stick.

También permite recalibrar las llamadas zonas muertas, la distancia a que debe recorrer un ‘joystick’ o un gatillo para que el juego reconozca; se incrementó así la precisión. La personalización de los ajustes de control admite la creación de distintos perfiles, adaptados a las necesidades del jugador para cada momento, entre los que se puede saltar durante la partida. La compañía detalla en su blog oficial que con el botón Fn, se puede acceder a la interfaz de usuario.

Get a first look at the DualSense Edge wireless controller: https://t.co/PJEVb216T2



