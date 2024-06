A partir del 26 de junio de 2024, el nuevo Disney+ en América Latina ofrecerá una mayor variedad de contenidos relevantes y de alta calidad para todos los públicos.

Como estrategia de supervivencia, este gigante del ‘streaming’ está fortaleciéndose mediante la expansión de su catálogo de contenidos.

Esta plataforma ahora integra una amplia gama de series, películas, producciones latinoamericanas, documentales y eventos en vivo, así como cobertura deportiva de ESPN. Esto amplía aún más la oferta que ya incluía las populares marcas de Disney: Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN, Star.

Grandes estrenos y deportes en Disney+ Latinoamérica

Disney+ prepara un emocionante segundo semestre del 2024 con nuevas temporadas de series populares y estrenos destacados. Foto: Disney+.

Disney+ ha preparado un emocionante segundo semestre del 2024 para sus suscriptores en América Latina, según informa ESPN Ecuador. Desde nuevas temporadas de series favoritas hasta emocionantes estrenos, aquí te contamos lo más destacado:

Novedades que estarán disponibles en Disney+

El 31 de julio, llega la temporada número 35 de ‘Los Simpson’. El 17 de julio, la tercera temporada de ‘El oso’ de FX estará disponible, seguida por la cuarta temporada de ‘Only Murders in the Building’ el 27 de agosto. Además, la nueva serie ‘La Máquina’, con Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González, estará disponible este año.

No te pierdas el estreno de ‘La primera profecía’ de 20th Century Studios el 10 de julio, junto con el episodio final de temporada de ‘Star Wars: The Acolyte’ el 16 de julio. Otras series esperadas incluyen ‘Agatha: en todas partes’ de Marvel Television el 18 de septiembre, ‘Ariel’ inspirada en ‘La Sirenita’, y ‘Wizards Beyond Waverly Place’, todas disponibles este año.

¿Qué hay de nuevo en deportes?

Para los amantes del deporte, Disney+ ofrece por primera vez el acceso a eventos en vivo de ESPN, que incluyen la UEFA, Premier League, LaLiga, Serie A, Conmebol Libertadores y Sudamericana, Fórmula 1, IndyCar Series y MotoGP, además de boxeo, UFC y una amplia gama de deportes.

Contenido para público latinoamericano

Además, en colaboración con productoras latinoamericanas destacadas, Disney+ lanzará nuevas producciones como ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’ el 16 de julio, la tercera temporada de ‘El encargado’ el 19 de julio, y la quinta temporada de ‘Impuros’ el 24 de julio.

Más adelante, proyectos como ‘Los Montaner’, ‘Checo Pérez: ¡No te rindas, cabr#n!’, ‘Danna: Tenemos que hablar’, ‘El rey de los machos’, ‘Los Chávez’, ‘Mamá Cake’, ‘La voz ausente’ y ‘El mejor infarto de mi vida’ prometen diversidad y entretenimiento.

Nuevos planes de suscripción para Disney+

Según El Tiempo, los suscriptores actuales de Star+ pueden acceder a Disney+ con las mismas claves de siempre. Por otro lado, los usuarios de Disney+ ahora tienen acceso directo a Star+.

Los planes de suscripción incluyen: