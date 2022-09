¿Cómo ver quién revisa tu perfil de Instagram?

Foto referencial. La única forma de saber quién ve tu perfil cuando subes contenido es mediante las ‘Stories’. Foto: Pixabay

Redacción Tendencias (I)

Usuarios de redes sociales buscan cómo ver quién revisa un perfil de Instagram y hay aplicaciones que dicen entregar esa información. Aquí te explicamos si puedes acceder a esos datos.

Si tienes una cuenta pública en Instagram, cualquiera puede ver tu perfil y no queda reflejado en ningún sitio. Sin embargo, si tienes un perfil privado, entonces solo pueden ver tu perfil aquellas personas a las que hayas aprobado previamente. De esa manera puedes saber quiénes son las únicas que pueden visitar tu perfil, pero no podrás saber tampoco quién lo hace diez veces al día o quién no lo hace nunca.

Respecto a las aplicaciones para teléfonos inteligentes que prometen dar esa información, todas las ‘apps’ son falsas y te tientan para que las instales. Con eso, pretenden recoger datos de tu móvil o instalar un malware. Nunca se debe usar una aplicación de ese tipo.

En cambio, cuando subes una historia a Instagram, puedes saber cuántas personas la han visto y quiénes son. En este caso: Abre la historia y desliza el dedo hacia arriba; aparecerá el número de personas que ha visto el video o foto que hayas colgado, y el listado de cuentas que la haya visualizado.

La única forma de saber quién ve tu perfil cuando subes contenido es mediante las ‘Stories’. Aunque Instagram te dice quién ha visto esas historias, sin embargo, no es una garantía de nada. Muchas personas que visitan tu perfil de Instagram, y no quieren que lo sepas, no pincharán en las ‘Stories’. O lo harán, pero usando métodos para verlas sin que te enteres, como usando una cuenta falsa.

