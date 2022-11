Aplicaciones de Apple guardan 'mucha' información de usuarios, según estudio

Dos investigadores, Tommy Mysk y Talal Haj Bakry, de la empresa de software Mysk, han analizado las aplicaciones de Apple y han concluido que recopilan "demasiada información" de los usuarios.

Este estudio fue difundido el pasado 3 de noviembre de 2022, en él se explica que las aplicaciones guardan y analizan detalles sobre el comportamiento de todos los usuarios.

Los investigadores analizaron aplicaciones del iPhone como Apple Music, Apple TV, Books, Stocks y la App Store, por una parte con un iPhone iOS 14.6 y por otra con un iPhone iOS 16.

Mysk y su compañero manifestaron que gracias al iPhone iOS 14.6 pudieron descifrar los paquetes, las direcciones web y el tipo de información que recopilaban estas aplicaciones, y luego las pudieron extrapolar al teléfono normal con iOS 16.

"Son interesantes los detalles que recoge la App Store". Según los investigadores, incluye información sobre lo que hace el propietario del teléfono y en tiempo real, como las búsquedas que realiza, en qué secciones está, los anuncios que ve, lo que toca, el tiempo que pasa en una página y más.

